Путин на састанку са Виткофом: За Русију постоји само једна граница

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин примио је у Кремљу специјалне изасланике америчког предсједника Стивена Виткофа и Џереда Кушнера, поручивши да жели да у Украјини завлада вјечни мир.
На почетку састанка, Путин је изјавио да је Русија свјесна да Украјинци покрећу „питање сивих зона”, али је нагласио да за Русију „постоји само једна линија разграничења са Украјином државна граница”.
Путин је замолио Виткофа и Кушнера да америчком предсједнику Доналду Трампу пренесу захвалност за организовање контаката између Русије и Украјине, као и Меланији Трамп за учешће у рјешавању хуманитарног питања у граду Аљошки.
Руски предсједник предложио је да се у Константиновки организује хуманитарна мисија по узору на сличну операцију у Аљошки.
Предложио је да се припреме за мисију повјере омбудсманима Русије и Украјине. Он је истакао да је Русији потребно пет дана да разминира подручје око Константиновке, додавши да руске снаге контролишу град и да је Русија спремна да осигура безбједност мисије.
Говорећи о могућности присуства америчких и осталих међународних снага, Путин је подвукао апсолутну неприхватљивост страних трупа у Украјини.
„Од самог почетка говорили смо да је за нас присуство било каквих страних трупа на територији Украјине апсолутно неприхватљиво“, рекао је Путин, упозоривши да такве снаге угрожавају националну безбједност Русије и представљају легитимну мету.
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Руски предсједник је истакао да Русија никада није затворила врата дијалогу са Европом, већ да су га прекинули сами Европљани, те додао да би желiо да Американци разговарају са Европљанима како би се они опредијелили шта желе мир или рат. Нагласио је да би желио да мир у Украјини траје вјечно.
Специјални изасланик Виткоф истакао је да му је драго што је настављен рад у трилатералном формату.
„Што се тиче састанака који су управо одржани у Уједињеним Арапским Емиратима, оцјењујемо да су протекли у веома позитивној атмосфери. Примијетили смо да су представници обје стране, и Русије и Украјине, активно радили и да су тимови активно сарађивали“, рекао је Виткоф током сусрета у Кремљу, захваливши Владимиру Мединском на раду током преговора у Абу Дабију, преноси Спутњик.
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