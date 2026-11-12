Slučaj Jankomir: Pale nove ostavke zbog smrti Kristijana Periša

Slučaj smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici dobio je novi nastavak. Nakon ostavke direktorice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, ostavke su podnijele još dvije rukovodeće osobe, dok je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević odgovorio na optužbe da je za tragediju znao mnogo ranije nego što je javno priznao.

Tomašević se u četvrtak, 12. novembra, obratio novinarima nakon sjednice Gradske skupštine Zagreba, na kojoj se raspravljalo o smrti Periša i odgovornosti nadležnih.

Potvrdio je da je ostavka direktora Majde Grah prihvaćena, ali i saopštio da su ostavke podnijele njena zamjenica i pomoćnica za sestrinstvo.

Kako prenosi tportal, gradonačelnik se osvrnuo i na tvrdnje gradskog odbornika Trpimira Goluže da je za Periševu smrt znao još prije odlaska u Barselonu, 27. oktobra.

"Ako Goluža ima dokaze da sam za taj događaj ranije znao, zašto ih nije javno iznio? Već sam X puta rekao kada sam saznao za događaj", izjavio je Tomašević.

Prema njegovim ranijim izjavama, za smrt pacijenta saznao je u četvrtak, 5. novembra, dok je za sumnju na krivično d‌jelo saznao dva dana kasnije.

Tomašević: Ko je zataškavao i davao lažne iskaze?

Gradonačelnik je poručio da očekuje da policijska istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u događajima u bolnici, ali i onih koji su eventualno prikrivali informacije.

"Meni je u interesu kao gradonačelniku da se utvrde apsolutno sve okolnosti ovog slučaja. Ko je kazneno odgovoran, to će pokazati istraga koju vodi policija, kao i ko je zataškavao, ko je davao lažne iskaze... apsolutno sve", rekao je Tomašević.

Posebno je otvorio pitanje postupanja zdravstvene inspekcije, navodeći da je porodica Periš prijavila slučaj Ministarstvu zdravstva još 23. oktobra.

Zapitao se kako je moguće da nadležni nisu preduzeli mjere tokom naredne dvije sedmice.

Tomašević je istakao da je zdravstveni sistem u nadležnosti države, ali da očekuje utvrđivanje odgovornosti i otklanjanje eventualnih sistemskih propusta.

"Ne zanimaju me nikakva politička prepucavanja, nego da odgovaraju svi koji su odgovorni za ovu tragediju", poručio je.

Inspekcija utvrdila nepravilnosti

Direktorka Majda Grah podnijela je neopozivu ostavku 12. novembra, a Upravno vijeće Klinike prihvatilo ju je na vanrednoj sjednici.

Iz Klinike je saopšteno da je ostavku podnijela kako bi spriječila dalju štetu ugledu ustanove.

Ministarka zdravstva Hrvatske Irena Hrstić zatražila je od Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, sankcionisanje uprave i razrješenje Upravnog vijeća zbog nepoštovanja propisanih protokola.

Region "Ako pisneš, ubiću te": Zvjerski napad u Jankomiru zataškavan mjesecima

Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentovanju fizičkog sputavanja pacijenta, kao i da pojedini postupci nisu sprovedeni u skladu s propisanim pravilima.

Kristian Josip Periš preminuo je 21. oktobra u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru, nakon što je tokom fizičkog sputavanja doživio srčani zastoj.

Četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor zbog sumnje na teško ubistvo. Sumnjiče se da su primjenom fizičke sile sputavali pacijenta i nanijeli mu povrede od kojih je preminuo.

Policijska istraga i inspekcijski nadzor se nastavljaju, piše Tportal.