Inspekcija utvrdila ozbiljne propuste na Klinici za psihijatriju u Jankomiru

Zdravstvena inspekcija utvrdila je "ozbiljne propuste" u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" na Jankomiru nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša, navodi se u nalazima zdravstvene inspekcije koje je objavilo Ministarstvo zdravstva.

Nadzor će, kažu, biti nastavljen. Navode da je potrebno utvrditi odgovornost svih odgovornih, pa i direktorke bolnice i Upravnog odbora.

Sprovedenim nadzorom inspekcija je, kažu, utvrdila neusklađenost u dokumentaciji postupaka fizičkog sputavanja, dok je vremenski razmak u pregledu snimka videonadzora i prijavljivanju uočenih nepravilnosti otvorio dodatna pitanja o pravovremenosti postupanja i ispunjavanju zakonskih obaveza. Osim toga, navode da u postupanju nije poštovan propisan Protokol.

Region Direktorka bolnice u kojoj je umro Periš podnijela ostavku

Nakon preliminarnog nalaza zdravstvene inspekcije, resorna ministarka Irena Hrstić očekuje od Grada Zagreba, kao osnivača Klinike da preduzme potrebne mjere, sankcioniše Upravu Klinike i razreši Upravni odbor zbog nepoštovanja propisanih Protokola za postupanje u vanrednim situacijama, saopšteno je iz Ministarstva zdravstva.

U međuvremenu, gradonačelnik zagreba Tomislav Tomašević saopštio je na sjednici Gradske skupštine da je direktorka Klinike za psihijatriju podnijela ostavku.

Tanjug)