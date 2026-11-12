Italija preokretom srušila Francusku: Espozito junak velike pobjede

Fudbalska reprezentacija Italije savladala je Francusku rezultatom 3:1 nakon velikog preokreta u utakmici koju su obilježili brojni promašaji, dva jedanaesterca i čak tri pogotka u mreži Francuza.

Francuska je bolje otvorila susret i već u 10. minutu stigla do prednosti. Majkl Olise uputio je udarac koji je završio u mreži, uz lošu reakciju italijanskog golmana Đanluiđija Donarume.

Ipak, Italijani su brzo odgovorili. U 26. minutu Nikolo Kambijagi odlično je uposlio Frančeska Pija Espozita, koji je iz neposredne blizine pogodio za izjednačenje.

Francuzi su do odlaska na odmor imali priliku da ponovo povedu, ali je Bredli Barkola u 35. minutu pogodio stativu.

Drugo poluvrijeme donijelo je još više uzbuđenja. Rajan Šerki je u 53. minutu pogodio stativu, a samo šest minuta kasnije Italija je dobila jedanaesterac nakon prekršaja Mala Gusta. Međutim, Sebastijano Espozito nije iskoristio najstrožu kaznu, pošto je loptu poslao pored gola.

Promašaj nije obeshrabrio Italijane, koji su u 63. minutu stigli do potpunog preokreta. Federiko Dimarko je asistirao Davideu Frateziju, koji je preciznim udarcem donio prednost od 2:1.

Konačan rezultat postavljen je u 75. minutu. Nakon što je Dajo Upamekano napravio prekršaj u kaznenom prostoru, sudija Ištvan Kovač pokazao je na bijelu tačku. Ovoga puta odgovornost je preuzeo Frančesko Pio Espozito i sigurnim udarcem postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Francuska je u završnici pokušala da se vrati u meč. Olise je u 87. minutu iz slobodnog udarca šutirao tik iznad prečke, a u četvrtom minutu sudijske nadoknade njegov udarac prošao je nekoliko centimetara pored stative.

Italijani su sačuvali prednost i stigli do pobjede od 3:1, a junak susreta bio je dvostruki strijelac Frančesko Pio Espozito.