Prva liga Srpske: Leotar čuva lidersku poziciju i cilja titulu

Ekipa sa trebinjskih Polica neporažena je ove sezone, a sa 12 pobjeda i tri remija diči se liderskom pozicijom u prvoligaškom karavanu Srpske.

Za ATV, iz tabora Leotara, poručuju da su tek dodali gas i da će do kraja prvenstvene trke dati sve od sebe da stignu do šampionske titule.

"Ovom zaostalom utakmicom smo se vratili na prvo mjesto gdje po meni i zaslužujemo da budemo. Naporna sezona međutim momci treniraju stvarno naporno i stvarno vrijedno tako da nam se iz utakmice u utakmicu vraća. Ostale su nam još dvije", kaže Darko Đajić, FK Leotar.

"Najbolja smo ekipa i s obzirom da smo svaku utakmicu gosti, mi igramo u Bileći igramo svaku domaću utakmicu, svako gostovanje nam je sem Foče i Nevesinja sve preko tri sata putujemo, to dosta iscrpi energije i mislim da smo se dobro snašli. Kako vidiš Leotar sljedeće godine? Sljedeće godine ako Bog da kao premijerligaša", kaže Igor Miljković, FK Leotar.

Stara fudbalska kaže da napad donosi pobjede, a odbrana trofeje.

Defanzivna linija Leotara ove sezone igra skoro, pa bez greške, a čuvar mreže Vasilije Kolak pun je hvale na račun saigrača.

"Nemate poraza, znači da si dobro čuvao mrežu? Pa jeste nemamo poraza, ekipa smo sa najmanje primljenih golova, ono što mi je posebno drago da smo svaki gol zaslužili da smo jedina ekipa pa možda i na Balkanu koja nije imala nijedan kazneni udarac u svoju korist evo već godini i po dana", rekao je Vasilije Kolak, golman FK Leotara

Momcima podno Leotara u ovoj sezoni se pridružilo i desetak igrača sa strane. Rezultat najbolje govori kakva je energija u ekipi.

"Atmosfera je zaista sjajna, momci treniraju jako dobro i igraju što rezultati govore. Jednostavno 15 utakmica, 12 pobjeda tri neriješena rezultata bez poraza. Gol razlika 35 : 6 zaista za svaku pohvalu", kaže Velibor Đurić, šef Stručnog štaba FK Leotar.

"Trebalo je dosta vremena,odradili smo neka dva tri prelazna roka, neke stvari u omladinskoj školi smo posložili i stavili na svoje mjesto, povukli nekih igrača iz omladinske škole i sastavili jedan dobar roster za ovu ligu", rekao je Oleg Ćurić, sportski direktor FK Leotara.

Trebinjci će u subotu odmjeriti snage sa ekipom iz Prijedora. Za ovu utakmici kažu da će biti najteža u sezoni, ali će kažu jurišati na novu pobjedu.