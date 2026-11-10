Vranešević preuzeo Slogu, cilj bijeg sa dna tabele

Duško Vranešević odmah je prionuo na posao, a glavni zadatak biće mu da stabilizuje ekipu, podigne nivo igre i izbori opstanak.

Novi strateg Dobojlija dobro poznaje prilike u BH fudbalu, a reprezentativna pauza dobro će mu doći da upozna ekipu. Ipak, prije toga, debi i prvi ispit imaće već sutra u Kupu Republike Srpske protiv Laktaša.

Vranešević zna kako se bori za opstanak. Prošle sezone do istog je predvodio Radnik iz Bijeljine. Svjestan je da je pred njim i ekipom mnogo izazova, te da će svaki bod biti od presudne važnosti za nastavak prvenstva. Poslije 13 kola Dobojlije su zakucane za dno tabele sa svega devet bodova, a za pobjedu u Premijer ligi ne znaju više od dva mjeseca.

Uz novog trenera stigao je i novi stručni štab . Vraneševiću će u radu pomagati Vladan Grujić, Dražen Filipović, Marko Mazalica i Alen Hatunić. Prvi premijerligaški ispit nakon reprezentativne pauze, imaće na gostovanju Čeliku.