Filip Kostić ne igra za Srbiju

Novi udarac za fudbalsku reprezentaciju Srbije! Jedan od najiskusnijih sa spiska Veljka Paunovića Filip Kostić neće moći da pomogne saigračima u mečevima Lige nacija protiv Njemačke i Grčke, a razlog je povreda.

Kako navode iz FSS-a, i pored toga, u utorak prije podne došao je u Sportski centar FSS u Staroj Pazovi da se javi selektoru, pozdravi drugove i pruži im podršku pred dva važna izazova.

Tom prilikom obavio je i preglede sa ljekarskim timom reprezentacije. Kostić je objasnio prirodu povrede i izrazio nadu da će se uskoro vratiti na teren.

“Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što prije vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, nisam imao takav osjećaj, ali je doktor poslije detaljnijih pregleda preporučio mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vrijeme, tako da se vraćam brzo”, rekao je Kostić.

Poslije povrede Filipa Kostića, selektor Veljko Paunović prekomandovao je iz U-21 u A reprezentaciju Stefana Bukinca, fudbalera Jang Bojsa koji igra na poziciji lijevog beka.

Srbija će biti i te kako oslabljena u Ligi nacija, pošto se neki od najvažnijih igrača iz različitih razloga nisu odazvali selektoru. Najviše je ođeknulo “ne” Dušana Vlahovića, ali srpski tim i dalje ima kvalitetne napadače u napadu koji mogu da nadomjeste njegov izostanak.

Odranije je poznato da Strahinja Pavlović i Aleksa Terzić ne igraju zbog povreda, a Kostićev izostanak je svakako jedan od najvećih hendikepa. Koliko njegovo prisustvo znači ekipi i van terena, potvrdio je kapiten Dušan Tadić.

“On ima poseban osjećaj za reprezentaciju i mnogo voli da igra za svoju zemlju. Znam koliko mu je krivo što sada ne može da bude sa nama, ali je dobro što je došao. Taj odnos prenosi i na mlađe naraštaje. Nedostajaće nam i na terenu i van njega, pogotovo meni, ali i svima. Osjeća dres reprezentacije onako kako treba da se osjeća”, poručio je Tadić, prenosi Mondo.