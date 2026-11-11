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Nova tragedija: Fudbaler (22) preminuo nakon što je doživio srčani udar na treningu!

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АТВ редакција
11.11.2026 17:12

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Tri fudbalske lopte na travnatom terenu
Foto: ATV

Tragična vijest potresla je fudbalski svijet. Mladi francuski fudbaler Vanis Onsor iznenada je preminuo nakon što je doživio srčani udar tokom treninga.

Talentovani ofanzivac, rođen u Avru, ponikao je u mlađim kategorijama Ruana, a u dosadašnjoj seniorskoj karijeri branio je boje ekipa Depea i Flersa, prije nego što je obukao dres Sen Denija.

Kao najsvjetliji trenutak njegove rane karijere ostaće upamćen 12. mart 2024. godine u francuskom „Nacionalu“. Na jedinoj utakmici na kojoj se našao u početnoj postavi Ruana, Onsor je postigao pobjedonosni pogodak za trijumf nad Vilfranšom (1:0). Na veliku žalost, njegov životni put i fudbalski snovi prekinuti su tokom prepodnevnog treninga u srijedu na ostrvu Reinion.

Fudbalska zajednica i njegovi bivši klubovi odmah su reagovali na nenadoknadivi gubitak. Mladi tim Sen Denija odao mu je počast minutom aplauza uoči svojih utakmica u srijedu, dok će fudbaleri Depea održati minut ćutanja prije predstojećeg prvenstvenog susreta u rangu Nacional 1.

Zvaničnim saopštenjem oglasio se i Ruan, izrazivši najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali tragično preminulog fudbalera.

– Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa ogromnom tugom primio je vijest o njegovoj iznenadnoj smrti usljed srčanog zastoja na treningu sa svojim klubom Sen Deni. Ponikao je u našem klubu, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni sastav, a u sezoni 2023/24. debitovao je za naš tim. Svi smo u šoku – naveli su iz francuskog kluba, prenosi Kurir.

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Vanis Onsor

srčani udar

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