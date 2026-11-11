Nova tragedija: Fudbaler (22) preminuo nakon što je doživio srčani udar na treningu!

Tragična vijest potresla je fudbalski svijet. Mladi francuski fudbaler Vanis Onsor iznenada je preminuo nakon što je doživio srčani udar tokom treninga.

Talentovani ofanzivac, rođen u Avru, ponikao je u mlađim kategorijama Ruana, a u dosadašnjoj seniorskoj karijeri branio je boje ekipa Depea i Flersa, prije nego što je obukao dres Sen Denija.

Kao najsvjetliji trenutak njegove rane karijere ostaće upamćen 12. mart 2024. godine u francuskom „Nacionalu“. Na jedinoj utakmici na kojoj se našao u početnoj postavi Ruana, Onsor je postigao pobjedonosni pogodak za trijumf nad Vilfranšom (1:0). Na veliku žalost, njegov životni put i fudbalski snovi prekinuti su tokom prepodnevnog treninga u srijedu na ostrvu Reinion.

Fudbalska zajednica i njegovi bivši klubovi odmah su reagovali na nenadoknadivi gubitak. Mladi tim Sen Denija odao mu je počast minutom aplauza uoči svojih utakmica u srijedu, dok će fudbaleri Depea održati minut ćutanja prije predstojećeg prvenstvenog susreta u rangu Nacional 1.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️ Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC. Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon. 𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

Zvaničnim saopštenjem oglasio se i Ruan, izrazivši najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali tragično preminulog fudbalera.

– Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa ogromnom tugom primio je vijest o njegovoj iznenadnoj smrti usljed srčanog zastoja na treningu sa svojim klubom Sen Deni. Ponikao je u našem klubu, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni sastav, a u sezoni 2023/24. debitovao je za naš tim. Svi smo u šoku – naveli su iz francuskog kluba, prenosi Kurir.