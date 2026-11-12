Real pregazio Zvezdu u Madridu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Real Madridu u okviru 11. kola Evrolige rezultatom 105:84.

Nevjerovatno je Real Madrid otvorio meč, pogađao je trojke odakle je želio i na tom talasu stigao je do prednosti od 44:20. Poslije toga je uslijedila serija Zvezde 13:0, ušlo je u veću borbu, a Kraljevski klub je na poluvrijeme otišao sa 15 poena prednosti.

Najzaslužniji za to bili su Gabrijele Proćida i Timote Luvavu-Kabaro, a kontratežu pravio je odlični Tajson Karter.

Ipak, treća dionica je donijela novu dominaciju Reala koji je izuzetno šutirao, diktirao ritam i završio treću dionicu prednošću od 82:59.

U tom momentu je bilo jasno da će Zvezda biti poražena na ovom gostovanju.

Timote Luvavu je predvodio Real sa 22 poena, dok je najefikasniji u kod Zvezde bio Karter sa 18.