Banjaluka u centru nevremena: Očekuju se udari vjetra i do 80 kilometara na čas

Banjalučka regija nalazi se u centru olujnog vjetra za koje RHMZ kaže da će donijeti udare od 40 do 80 km/h.

Snažan vjetar, obilne padavine i snijeg očekuju se u narednim danima, a najveće količine kiše prognozirane su u Hercegovini, gdje bi lokalno moglo pasti i više od 150 litara po kvadratnom metru.

U četvrtak, 12. novembra, i petak, 13. novembra, očekuje se vjetrovito vrijeme, uz udare vjetra od 40 do 80 kilometara na čas. Ponegdje u višim predjelima na zapadu i u Hercegovini udari bi mogli biti i jači, dok će na sjeveru duvati slab do umjeren vjetar.

U Hercegovini se od četvrtka uveče, tokom petka i do subote ujutru očekuju obilnije padavine. Povremeno će biti i pljuskova, uz intenzivnije padavine u kratkom vremenskom periodu.

Prema prognozi, ukupna količina padavina iznosiće od 80 do 120 litara po kvadratnom metru, dok bi lokalno, u zonama jačih pljuskova, mogla premašiti i 150 litara.

Promjena vremena donijeće i zahlađenje, pa će u brdsko-planinskim predjelima u petak popodne i uveče, kao i tokom noći ka suboti, kiša preći u snijeg.

Očekuje se i formiranje snježnog pokrivača, čija bi visina do subote ujutru mogla dostići od pet do 15 centimetara.

Građani mogu pratiti aktuelna meteorološka upozorenja putem sistema Meteoalarm.