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Danas počinje isplata, obezbijeđeno 68 miliona KM

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АТВ редакција
13.11.2026 07:16

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Tri bunta konvertibilnih maraka
Foto: ATV

Danas će biti isplaćen mjesečni borački dodatak i mjesečna naknada za socijalna davanja, za šta je obezbijeđeno 68 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Gradovima i opštinama će, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za oktobar.

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Tagovi :

socijalna davanja

Isplata

Ministarstvo finansija

Borački dodatak

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