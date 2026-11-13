Danas počinje isplata, obezbijeđeno 68 miliona KM

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Danas će biti isplaćen mjesečni borački dodatak i mjesečna naknada za socijalna davanja, za šta je obezbijeđeno 68 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Gradovima i opštinama će, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za oktobar.

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