Trebalo da bude deportovan u Hrvatsku, pa ubio majku petoro djece

Muškarac koji je ubio suprugu ispred zavoda za zapošljavanje trebalo je da bude deportovan u Hrvatsku.

Smrtonosni napad nožem na 35-godišnju majku petoro djece u njemačkom gradu Direnu ispred zavoda za zapošljavanje otvorio je niz teških pitanja za tamošnje vlasti i bezbjednosne službe.

Osumnjičeni napadač Ferhat A. trebalo je već odavno da bude deportovan u Hrvatsku, ali se umjesto toga ponovo našao u Njemačkoj gdje je počinio stravičan zločin.

Osumnjičeni je ranije zlostavljao i prijetio svojoj supruzi Vesile. U martu ga je Centralna imigraciona uprava u Kelnu deportovala u Hrvatsku kao prvu zemlju Evropske unije u koju je ušao, a sve u skladu sa Dublinskom uredbom. Međutim, samo dva mjeseca kasnije ponovo se pojavio u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija uprkos zabrani ponovnog ulaska, piše Fokus.

Umjesto da ga na granici vrate ili odmah deportuju nazad u Hrvatsku, vlasti su mu omogućile podnošenje novog zahtjeva za azil, iako je postojao neriješen nalog za protjerivanje. Zbog nasilja i prijetnji supruga je još krajem prošle godine sa djecom bila smještena u sigurnu kuću u Euskirhenu, a kasnije se preselila u Nirvenih. Iako se u julu činilo da su se supružnici pomirili te je policijski nadzor na njen zahtjev prekinut, sukobi su ubrzo ponovo izbili.

Problemi sa organizacijom leta za Zagreb

Nakon ponovljenih prijetnji, Imigracioni ured Una (Unna) ubrzao je postupak njegove druge deportacije u Hrvatsku. Krajem septembra osumnjičenom je uručeno obavještenje o obavezi napuštanja zemlje, a nalog za deportaciju izdat je 15. oktobra. Iako je uložio žalbu, ona nije odgodila izvršenje rješenja.

Od 5. novembra nadležni imigracioni ured pokušavao je da organizuje let za Zagreb. Stručnjak iz imigracionog ureda izjavio je kako je riječ o teškom poduhvatu koji može potrajati nedjeljama jer hrvatska strana nije previše kooperativna.

Brutalan napad na ulici

Samo četiri dana nakon pokretanja postupka organizacije leta, 9. novembra u poslijepodnevnim časovima, muškarac je dočekao suprugu ispred zavoda za zapošljavanje u Direnu. Nakon žestoke svađe izvukao je nož i zadao joj smrtonosni ubod u grudi.

Napadnuta žena srušila se na zemlju, a napadač je pobjegao pješice. Policija mu je brzo ušla u trag uz pomoć lociranja mobilnog telefona, nakon čega ga je šurak nagovorio da se preda. Obdukcija je pokazala da je ubod u grudi bio smrtonosan, dok su brojne odbrambene rane na tijelu potvrdile brutalnost napada.

Petoro djece u uzrastu između četiri i šesnaest godina, četiri djevojčice i jedan dječak, trenutno su pod nadzorom centra za socijalni rad, a o njima brine brat ubijene žene.