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Iran gađao američki radar

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АТВ редакција
13.11.2026 08:03

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Iranska raketa
Foto: Screenshot / X

Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da je meta njihovog napada bio američki radar za rano upozorenje u Bahreinu i to je, od septembra, prva slična objava o napadu na američka vojna sredstva u nekoj od zemalja Persijskog zaliva.

U saopštenju se navodi da je napad bio odgovor za, kako se opisuje, vazdušni udar na telekomunikacioni toranj u oblasti Sirik u provinciji Hormozgan na jugu Irana, prenosi "Srna".

Saopštenje o udarima objavljeno je usljed slabog zatišja u sukobu između Irana i Amerike, koji je počeo krajem februara i od tada se proširio na region.

Još nije objavljen nikakav komentar Amerike ili Bahreina.

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