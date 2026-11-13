Iran gađao američki radar

Autor:ATV redakcija
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Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da je meta njihovog napada bio američki radar za rano upozorenje u Bahreinu i to je, od septembra, prva slična objava o napadu na američka vojna sredstva u nekoj od zemalja Persijskog zaliva.
U saopštenju se navodi da je napad bio odgovor za, kako se opisuje, vazdušni udar na telekomunikacioni toranj u oblasti Sirik u provinciji Hormozgan na jugu Irana, prenosi "Srna".
Saopštenje o udarima objavljeno je usljed slabog zatišja u sukobu između Irana i Amerike, koji je počeo krajem februara i od tada se proširio na region.
Još nije objavljen nikakav komentar Amerike ili Bahreina.
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