Tijelo sveštenika pronađeno obješeno o drvo u parku

Ruski sveštenik Nikita Kušnarev pronađen je obješen o drvo u rimskom parku San Saba, a prolaznik je rano ujutru prijavio tijelo.

Istražitelji za sada ne vide ništa sumnjivo, dok je park bio zatvoren tokom istrage i obdukcije. Prije smrti objavio je dugačak tekst na Fejsbuku, u kojem je pisao o vjeri, tišini i unutrašnjoj praznini.

Ruski sveštenik Nikita Kušnarev, porijeklom iz Vladivostoka, pronađen je obješen o drvo u Parku otpora (Parco della Resistenza) u četvrti San Saba u Rimu. Uzbunu je podigao jedan prolaznik koji je ugledao tijelo.

Kako piše "Il Mesađero", hitne službe su izašle na teren, ali svešteniku nije bilo spasa.

Istražitelji smatraju da ne postoji ništa sumnjivo u ovom incidentu neposredno ispod drveta pronašli su nekoliko manjih cigala, koje je sveštenik, po svemu sudeći, iskoristio. Ipak, mnoga pitanja ostaju otvorena, uključujući i razloge koji su naveli sveštenika da oduzme sebi život.

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Radi nesmetanog sprovođenja istrage i forenzičkog rada, park je ostao zatvoren tokom cjelog prijepodneva, a ponovo je otvoren tek nakon što je tijelo Kušnareva prevezeno u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Šta je poručio prije smrti?

Prije smrti ovaj katolički sveštenik objavio je opširan tekst na svom Fejsbuk profilu:

„Današnje prvo čitanje zvuči kao blistav uvod u neko muzičko djelo. Mudrost je sjajna i neuvenjiva; lako je mogu ugledati oni koji je vole, a lako je mogu pronaći oni koji je traže. Ona ide u susret onima koji žele da je upoznaju. Ko je traži od rane zore, neće se umoriti, naći će je kako sjedi pred njegovim vratima. Samo pruži ruku - i eto je. Potreban je trud, potrebna je vjera, a ipak, sve se dobija s lakoćom. Bog traži mene i pronalazi me; ja nastojim da uzvratim jednakom ljubavlju. Medeni mjesec vjere. Ali, šta ako nije tako? Šta ako čovjek ostane da govori zidu? Praznini koja, čini se, ne može da odgovori? Šta ako je vjera hladna, umjesto topla? Ne samo teška ili beskorisna, već zapravo odbojna?”

(Kurir)

