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Трамп позвао Сенат да одобри додатних 350 милијарди долара Пентагону

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АТВ редакција
13.11.2026 07:46

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је Сенат Сједињених Америчких Држава да одобри додатна средства Пентагону у вриједности од 350 милијарди долара.

"Позивам руководство Сената да одмах приступи усвајању приједлога закона о буџетском усклађивању у вриједности од 350 милијарди долара, како бисмо нашим храбрим ратницима обезбиједили одлучујућу предност коју заслужују", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи.

Према његовим ријечима, републиканци у Сенату морају да "испуне оно што дугују нашим ратницима".

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"Демократе то никада неће учинити. Сада је тренутак", оцијенио је Трамп.

На међуизборима у САД одржаним прошле недјеље, Демократска странка преузела је контролу над оба дома Конгреса САД, а дужности ће преузети у јануару, преноси Танјуг.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Пентагон

Амерички Сенат

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