Трамп позвао Сенат да одобри додатних 350 милијарди долара Пентагону

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је Сенат Сједињених Америчких Држава да одобри додатна средства Пентагону у вриједности од 350 милијарди долара.
"Позивам руководство Сената да одмах приступи усвајању приједлога закона о буџетском усклађивању у вриједности од 350 милијарди долара, како бисмо нашим храбрим ратницима обезбиједили одлучујућу предност коју заслужују", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи.
Према његовим ријечима, републиканци у Сенату морају да "испуне оно што дугују нашим ратницима".
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"Демократе то никада неће учинити. Сада је тренутак", оцијенио је Трамп.
На међуизборима у САД одржаним прошле недјеље, Демократска странка преузела је контролу над оба дома Конгреса САД, а дужности ће преузети у јануару, преноси Танјуг.
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