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Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац

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Стеван Лулић
13.11.2026 07:45

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Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац
Фото: АТВ БЛ

Тридесетдвогодишњи мушкарац убијен је у пуцњави испред једног угоститељског објекта у Новом Сарајеву, потврђено је из МУП-а Кантона Сарајево.

Како се наводи, пуцњава се десила око 2.30 сати у улици Змаја од Босне.

"Екипа Хитне помоћи КС је повријеђеног 32-годишњака транспортовала на КЦУС, гдје су љекари у 04.00 сата констатовали смрт", саопштено је из полиције.

Обавијештен је тужилац кантоналног Тужилаштва који руководи увиђајем.

"Полицијски службеници интензивно трагају за мушкарцем за којег постоји сумња да је извршилац овог кривичног дјела", речено је у полицији.

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Тагови :

Пуцњава

Убиство

Сарајево

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