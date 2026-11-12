Logo

Тешка несрећа у БиХ: У судару два камиона једна особа погинула

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 19:43

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Возач камиона Д.С. из Посушје погинуо је данас у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу М-6.1, на дионици између Томиславграда и Посушја.

До несреће је дошло око 15.20 часова.

"У несрећи су учествовала два теретна возила марке „Мерцедес“. Једним је управљао Д. С. (1965) из Посушја, док је другим, са прикључним возилом марке „Кегел“, управљао Т. С. (1970) из Сјеверне Македоније.

Возач из Посушја преминуо је од посљедица несреће, док други учесник није задобио тјелесне повреде. На возилима је настала већа материјална штета", кажу из полиције.

Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске управе Томиславград, под надзором главног кантоналног тужиоца Кантона 10.

Саобраћај на овој дионици и даље је у потпуности обустављен.

Околности под којима се догодила ова несрећа биће утврђене даљом истрагом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Камион

Посушје

Коментари (0)

Више из рубрике

Обрушио се дио надстрешнице на аутобуској станици у Белој Цркви

Хроника

Обрушио се дио надстрешнице на аутобуској станици у Белој Цркви

6 ч

0
Отац претученог дјечака из Требиња: Скоро двије године чекамо правду, од обећања ништа!

Хроника

Отац претученог дјечака из Требиња: Скоро двије године чекамо правду, од обећања ништа!

8 ч

0
На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА

Хроника

На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА

8 ч

0
Окружно јавно тужилаштво Бијељина

Хроника

Бившој супрузи пријетио смрћу, затражен притвор због страха да ће довршити дјело

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима