Тешка несрећа у БиХ: У судару два камиона једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Возач камиона Д.С. из Посушје погинуо је данас у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу М-6.1, на дионици између Томиславграда и Посушја.
До несреће је дошло око 15.20 часова.
"У несрећи су учествовала два теретна возила марке „Мерцедес“. Једним је управљао Д. С. (1965) из Посушја, док је другим, са прикључним возилом марке „Кегел“, управљао Т. С. (1970) из Сјеверне Македоније.
Возач из Посушја преминуо је од посљедица несреће, док други учесник није задобио тјелесне повреде. На возилима је настала већа материјална штета", кажу из полиције.
Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске управе Томиславград, под надзором главног кантоналног тужиоца Кантона 10.
Саобраћај на овој дионици и даље је у потпуности обустављен.
Околности под којима се догодила ова несрећа биће утврђене даљом истрагом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
6 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму