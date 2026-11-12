Обрушио се дио надстрешнице на аутобуској станици у Белој Цркви

Аутор:АТВ редакција
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У Белој Цркви пао је дио надстрешнице на локалној главној аутобуској станици. Према првим незваничним информацијама, до тога је дошло у ноћи између 11. и 12. новембра, када на њој није било људи, пише Н1.
На лице мјеста је изашла полиција, а дио станице је ограђен полицијским тракама. Међутим, тај дио станице је заклоњен аутобусима који не саобраћају.
Одмах поред ограде налази се плато на коме окупљају млади.
Саобраћај се, како сазнаје Н1, и поред пада дијела надстрешнице одвија по реду вожње. Слику погледајте на сајту Н1.
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Према ријечима локалног одборника Марјана Фиксмера у питању је деценијски проблем на који је његова посланичка група више пута упозоравала.
"Надлежни су бирани према партијском кључу. У питању су људи који немају инцијативу, већ су партијски послушници”, каже Фиксмер, шеф одборничке групе групе грађана "За нашу Белу Цркву".
Он подсјећа да је Бела Црква до скоро била практично одсјечена од остатака државе када је у питању аутобуски превоз. Примјера ради, постоје само два дневна поласка за Вршац, који се налази на свега 30 километара.
"Дјелује као да је намјерно запуштено, јер смо доста пута упозоравали на проблем, да је неопходна адаптација, али ништа. Надлежне институције ову станицу као и друге старије објекте уопште не проверавају. Зашто, не знам”, каже за портал Н1 Марјан Фиксмер.
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Он наводи да лоше одлуке актуелне власти не остају само на папиру, већ да њихову цијену свакодневно плаћају сви, кроз пропадање инфраструктуре, неодржаване објекте, изгубљене прилике и све лошији квалитет живота.
"Због тога група грађана "За нашу Белу Цркву" захтјева хитну стручну процјену безбједности комплетне аутобуске станице, обезбјеђивање и санацију оштећеног дијела надстрешнице, као и преглед свих потенцијално опасних дијелова објекта, утврђивање одговорности за неодржавање и стање објекта, јавно информисање грађана о стању објекта, досадашњем одржавању и плановима за његово унапређење, одговорност свих надлежних, укључујући руководство станице и надлежне општинске службе", навео је Фиксмер.
Портал Н1 је раније данас послао питања општини Бела Црква у вези са падом надстрешнице и даљим активностима тим поводом, и навели су да ће одговоре објавити кад одговоре.
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