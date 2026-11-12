Ухапшено пет запосленика Кантоналне болнице Зеница

Аутор:АТВ редакција
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Пет запослених у Кантоналној болници Зеница ухапшено је због сумње да су физички злостављали млађег пунољетног пацијента на Одјељењу психијатрије, сазнаје Зеницаблог.
Према информацијама овог портала, полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона спровели су вишедневне истражне радње у овој здравственој установи, након чега су осумњичени ухапшени и приведени.
Сумњиче се за физичко насиље и непрописно поступање према пацијенту, а догађај се, према доступним информацијама, десио у Служби за психијатрију Кантоналне болнице Зеница.
Како наводи извор Зеницаблога из Кантоналне болнице, случај је пријављен након што су запослени у Служби обезбјеђења примијетили насилно понашање и реаговали.
"Дојава је дошла из саме болнице, тако што су људи из Службе обезбјеђења примијетили насилно понашање те реаговали. Сам догађај био је прије два-три дана, али данас су комплетиране полицијске провјере и ухапшено је пет запослених", рекао је извор овог портала.
Из полиције за сада нису изнесени детаљи акције. Потврђено је, међутим, да су сви приведени у надлежности Тужилаштва Зеничко-добојског кантона те да је предложено да Тужилаштво од поступајућег судије затражи одређивање притвора осумњиченима.
Према информацијама које је објавио Зеницаблог, младић је задобио повреде, али није животно угрожен.
С обзиром на то да је ријеч о пацијенту психијатријског одјељења, детаљније информације о случају за сада нису доступне. Више података очекује се од полиције и Тужилаштва Зеничко-добојског кантона у наредним данима.
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