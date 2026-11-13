Велики пад Мајкрософта изазвао огромне проблеме

Аутор:АТВ редакција
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Мајкрософт покушава отклонити велики глобални прекид рада који је у четвртак, 12. новембра, захватио неколико његових најпознатијих услуга.
Проблеми с повезивањем погодили су Аутлук, Тимс и алат вјештачке интелигенције Копилот, а потешкоће су забиљежене и у склопу пакета Мајкрософт 365, који бројне компаније широм свијета користе за свакодневни рад.
Корисници су пријављивали проблеме у Сједињеним Америчким Државама, Јапану и Сингапуру, пише ББЦ.
Према подацима странице Даундетектора, која прати пријаве корисника о прекидима рада интернетских услуга, број пријава проблема с Аутлуком достигао је готово 140.000 око 18 сати по ГМТ-у.
Према доступним информацијама, нема назнака да је прекид изазвао кибернетички напад. Мајкрософт је саопштио да су поједини сервери неочекивано постали недоступни, због чега је дошло до додатног оптерећења преосталих система.
"Цијенимо стрпљење наших корисника док радимо на томе да што прије обновимо услуге", поручио је портпарол Мајкрософта.
Компанија је путем друштвене мреже Икс извјештавала о напретку у отклањању проблема, али је упозорила да би се поједине услуге које су поново прорадиле могле суочити с новим прекидима.
Потешкоће су корисницима могле онемогућити приступ одређеним датотекама и подацима из календара. Из Мицрософта су навели да су размјена порука и интернетски састанци углавном функционисали, док Копилот није радио очекивано.
Проблеми су се одразили и на друге компаније које користе Мајкрософтову инфраструктуру, међу којима су пружаоци услуга вјештачке интелигенције Антропик и ОпенАИ. Компанија ОпенАИ, која стоји иза Чет Џи Пи Тија, саопштила је да истражује проблеме с повезивањем на Мајкрософтове услуге због којих поједини алати нису функционисали како је предвиђено.
Глобални прекид рада трајао је више од 10 сати, а размјери проблема поново су отворили питање колико је савремено пословање зависно од неколико великих технолошких компанија.
Из Мајкрософта су појаснили да није ријеч о хакерском нападу, већ о проблемима с инфраструктуром. Након што је дио сервера неочекивано престао радити, преостали системи нашли су се под додатним оптерећењем.
Компанија је у почетку извјештавала о напретку у рјешавању проблема, али је касније упозорила да опоравак појединих услуга не значи да су све потешкоће отклоњене.
Мајкрософтове апликације користи више од 400 милиона људи, док се његовим алатима за пословање и АИ служе бројне највеће свјетске компаније.
У појединим државама грађанима је савјетовано да не долазе на радна мјеста због потешкоћа у функционисању дигиталних система.
Стручњак за кибернетичку безбједност Трy Хант упозорио је на значај Мајкрософтове инфраструктуре за функционисање интернета и свакодневних пословних активности, преноси "Радиосарајево".
"Мајкрософт је дио кичме интернета. Ово што се сада не могу договорити термини, потврдити онлајн куповине и приступити важним подацима и информацијама показује колико је битно да компаније имају резервне планове", рекао је Хант.
Пол Спеин из компаније Горила Технолоџи оцијенио је да је ријеч о озбиљном пропусту који је великом броју компанија практично одузео цијели радни дан.
"Овај глобални пад показује невјероватну неспособност због које су велике компаније практично изгубиле један цијели радни дан", поручио је Спеин.
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