Хегсет одликовао стражара који је њега и сараднике опоменуо код Гроба незнаног јунака

Аутор:АТВ редакција
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Амерички министар одбране Пит Хегсет уручио је медаљу Томасу Иглесијасу, стражару који је дан раније код Гроба незнаног јунака на гробљу Арлингтон опоменуо њега и његову пратњу због смијеха и разговора.
Како је извијестио Си-Ен-Ен, Хегсет је Иглесијасу у четвртак додијелио Медаљу за похвалу заједничке службе (Joint Service Commendation Medal).
Уручио ју је када је Иглесијас са другим војницима 3. пјешадијског пука, познатог као Стара гарда (The Old Guard), посјетио Пентагон.
Неименовани званичник Пентагона потврдио је за Си-Ен-Ен да је Хегсет током посјете поносно уручио медаљу Иглесијасу због његовог извршавања дужности код Гроба незнаног јунака 11. новембра.
Према писању портала Military.com, ова медаља додјељује се припадницима који се истакну док су распоређени на заједничкој дужности, а уручује се у име секретара.
Хегсет је фотографије са посјете објавио на друштвеној мрежи Икс уз поруку: „Волимо војнике. Волимо стандарде. Браво, специјалисто. Само наставите, патриоте.“
Објава је услиједила само дан након што су Хегсет и његови сарадници у сриједу, на Дан ветерана, опоменути због понашања код Гроба незнаног јунака. Према ранијем извјештају Си-Ен-Ена, стражар, за којег се касније утврдило да је Иглесијас, реаговао је када су се чланови пратње смијали и разговарали док су правили фотографије.
На снимку са церемоније чује се како војник узвикује:
„Сви посјетиоци ће у сваком тренутку одржавати атмосферу тишине и поштовања“, чиме је привукао Хегсетовну пажњу.
Хегсет, који је раније радио као телевизијски коментатор, и сам је ветеран, преноси Кликс.
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