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Мерцедес разматра затварање њемачких фабрика

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АТВ редакција
12.11.2026 19:23

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Мерцедес разматра затварање њемачких фабрика
Фото: Mike Bird/Pexels

Њемачки произвођач аутомобила "Мерцедес-Бенц" разматра затварање фабрика у Њемачкој, изјавила је члан управног одбора Британа Сигер.

Она је рекла у интервјуу објављеном на веб-страници компаније да је "Мерцедес-Бенц" приморан да конкретно и детаљно испита које локације у Њемачкој још може себи да приушти и да их одржава.

"Сви желимо да, по сваку цијену, избјегнемо затварање постројења. Нажалост, сада морамо да се позабавимо овом опцијом на конкретнији начин", додала је Сигерова.

Брз договор са синдикатима и представницима запослених о пакету отпремнина мало је вјероватан, пренијела је агенција ДПА.

Директор производње Михаел Шибе изјавио је да није могуће улагати у Њемачкој с обзиром на тренутне структуре трошкова и да је извршни одбор заједнички одлучио да обустави све даље инвестиције у фабрике у овој земљи.

Трошкови рада у Њемачкој су у неким случајевима пет пута већи него у погонима у Источној Европи, са сличним разликама у административним трошковима, указао је Шибе, преноси Срна.

Он је прије неколико седмица најавио да ће двије фабрике у Њемачкој бити затворене ако се трошкови не смање.

"Мерцедес" се посљедњих година суочава са падом продаје и смањењем профита.

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Тагови :

мерцедес

фабрика

Њемачка

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