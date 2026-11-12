Мерцедес разматра затварање њемачких фабрика

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила "Мерцедес-Бенц" разматра затварање фабрика у Њемачкој, изјавила је члан управног одбора Британа Сигер.
Она је рекла у интервјуу објављеном на веб-страници компаније да је "Мерцедес-Бенц" приморан да конкретно и детаљно испита које локације у Њемачкој још може себи да приушти и да их одржава.
"Сви желимо да, по сваку цијену, избјегнемо затварање постројења. Нажалост, сада морамо да се позабавимо овом опцијом на конкретнији начин", додала је Сигерова.
Брз договор са синдикатима и представницима запослених о пакету отпремнина мало је вјероватан, пренијела је агенција ДПА.
Директор производње Михаел Шибе изјавио је да није могуће улагати у Њемачкој с обзиром на тренутне структуре трошкова и да је извршни одбор заједнички одлучио да обустави све даље инвестиције у фабрике у овој земљи.
Трошкови рада у Њемачкој су у неким случајевима пет пута већи него у погонима у Источној Европи, са сличним разликама у административним трошковима, указао је Шибе, преноси Срна.
Он је прије неколико седмица најавио да ће двије фабрике у Њемачкој бити затворене ако се трошкови не смање.
"Мерцедес" се посљедњих година суочава са падом продаје и смањењем профита.
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