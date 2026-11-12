Хеликоптер се срушио у Турској, има мртвих: Пламен потпуно захватио летјелицу

Аутор:АТВ редакција
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Војни хеликоптер срушио се и запалио у турском граду Малатија, а у несрећи су погинула четири војника, саопштило је Министарство одбране Турске.
Како наводи локални портал Malatyasoz, у близини контејнерског насеља Саманкој претходно се чуо снажан прасак, након чега се хеликоптер срушио и запалио.
Министарство одбране Турске потврдило је да је ријеч о војном хеликоптеру типа С-70, чија је олупина пронађена на мјесту несреће.
У накнадном саопштењу потврђено је да су у паду страдала четири припадника оружаних снага.
JUST IN: A Turkish military S-70 helicopter has crashed in Yeşilyurt, Malatya, Turkey, for reasons not yet known, the Defense Ministry says. https://t.co/frfX3PS92V— Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026
Након несреће на терен су упућене ватрогасне јединице, медицинске службе и тимови за потрагу и спасавање, док екипе настављају рад на месту пада.
Sikorsky С-70 је породица вишенамјенских транспортних хеликоптера средње категорије, које производи америчка компанија Sikorsky еркрафта.
Ова летјелица позната је и као УХ-60 Black Hawk и користи се у оружаним снагама бројних земаља, укључујући Турску.
(Телеграф)
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