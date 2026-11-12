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Хеликоптер се срушио у Турској, има мртвих: Пламен потпуно захватио летјелицу

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АТВ редакција
12.11.2026 18:23

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Хеликоптер се срушио у Турској, има мртвих: Пламен потпуно захватио летјелицу
Фото: X/@ScopeReport_

Војни хеликоптер срушио се и запалио у турском граду Малатија, а у несрећи су погинула четири војника, саопштило је Министарство одбране Турске.

Како наводи локални портал Malatyasoz, у близини контејнерског насеља Саманкој претходно се чуо снажан прасак, након чега се хеликоптер срушио и запалио.

Министарство одбране Турске потврдило је да је ријеч о војном хеликоптеру типа С-70, чија је олупина пронађена на мјесту несреће.

У накнадном саопштењу потврђено је да су у паду страдала четири припадника оружаних снага.

Након несреће на терен су упућене ватрогасне јединице, медицинске службе и тимови за потрагу и спасавање, док екипе настављају рад на месту пада.

Sikorsky С-70 је породица вишенамјенских транспортних хеликоптера средње категорије, које производи америчка компанија Sikorsky еркрафта.

Ова летјелица позната је и као УХ-60 Black Hawk и користи се у оружаним снагама бројних земаља, укључујући Турску.

(Телеграф)

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Тагови :

Турска

Хеликоптер

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