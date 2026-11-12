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Мушкарац (47) багером демолирао зграду Владе, сумња се да је ово разлог његовог бијеса

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АТВ редакција
12.11.2026 17:57

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Мушкарац (47) багером демолирао зграду Владе, сумња се да је ово разлог његовог бијеса
Фото: Facebook/Bet radio syndicate

Мушкарац стар 47 година улетио је багером директно у центар за административне владине услуге у провинцији Шенси у Кини, потпуно уништивши главни улаз и изазвавши тешка оштећења у више различитих дијелова зграде.

Инцидент је трајао скоро читавих сат времена, прије него што су снаге реда коначно успјеле да савладају и ухапсе помахниталог човјека, преноси Блиц.

Људи бјежали у паници, машина газила све пред собом

Овај незапамћени инцидент одиграо се 9. новембра, у Владином сервисном центру у Фенгдонг Новом Граду, смјештеном у Новој Зони Ћисијан у граду Сијан.

Полиција је одмах привела осумњиченог (47), а надлежни органи су хитно саопштили да у овом хаосу, на сву срећу, није било повријеђених, преноси телевизија НДТВ.

Један од запослених у центру изјавио је за кинеске медије да су процедуре за хитну евакуацију активиране истог тренутка, омогућавајући особљу, али и престрављеним грађанима који су се нашли унутра, да потпуно безбједно напусте објекат.

Багер ударао у степенице и стаклена врата

На снимцима и фотографијама који су испливали у јавност јасно се може видети радна машина како буквално разноси сам улаз и озбиљно оштећује целу фасаду ове велике административне зграде у провинцији Шенси.

Багер је силовито ударио у улазне степенице Главне зграде (Корпус 1), главни панел са натписом институције и стаклена врата. Најмање шест великих дијелова овог комплекса претрпјело је тешка оштећења током овог рушилачког напада.

Један од очевидаца испричао је за локалне медије да су се људи у околини апсолутно престравили и да се нико жив није усудио да приђе и покуша да заустави разбјеснелог мушкарца у багеру.

Упркос огромној материјалној штети, поједини шалтери за рад са странкама невјероватном брзином су наставили са нормалним радом већ у току истог тог поподнева!

Освета због неисплаћеног новца

Како преноси “Ал Џазира”, локални медији су овај екстремни и очајнички потез одмах повезали са тешким спором око наводних финансијских компензација. Наводно, новац је остао неисплаћен мјештанима којима су њихове приватне куће претходно биле срушене.

Упркос овим гласинама, званичне кинеске власти још увијек нису званично потврдиле овакву хипотезу, док тачни узроци који су довели до овог страшног инцидента и даље остају предмет опсежне криминалистичке истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кина

багер

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