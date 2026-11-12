Нова драма у Пољској: Пуцао на полицију, па ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа отворила је данас ватру на полицајце у другом по величини пољском граду Кракову, али нико није повријеђен и он је убрзо ухапшен, саопштио је портпарол полиције Јакуб Мирохна.
"Полиција је добила дојаву да је мушкарац наоружан пиштољем. Одмах је реаговала полицијска патрола, на коју је он потом отворио ватру", рекао је Мирохна.
Према његовим ријечима, полиција је узвратила хицима упозорења, након чега је нападач бацио пиштољ.
Патрола га је савладала и ухапсила.
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