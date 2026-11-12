Крај једне ере у гиганту: Јенсен Хуанг поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Суоснивач компаније Нвидиа Јенсен Хуанг поднио је оставку на мјесто предсједника, извршног директора и члана управног одбора компаније, са тренутним дејством, саопштено је данас из Нвидије.
Компанију ће привремено водити финансијска директорка Колет Крес.
Хуанг је суосновао Нвидију 1993. године и од тада је био на њеном челу.
Како се наводи у саопштењу компаније, Крес ће, уз дужност привремене извршне директорке, и даље обављати функције извршне потпредсједнице и финансијске директорке, све док не буде именован стални насљедник. Управни одбор покренуо је потрагу за новим директором и разматраће кандидате из компаније и изван ње.
Крес је финансијска директорка Нвидије од септембра 2013. године. Прије тога је готово 25 година радила на финансијским позицијама у технолошким компанијама, међу којима су Сиско и Мајкрософт.
Управни одбор именовао је за свог првог предсједника у историји компаније Харвија Ц. Џонса, предузетника и инвеститора који је раније био извршни директор и извршни предсједник компаније Синопсис.
„Колет је помогла да Нвидиа прође кроз период изузетног раста и дубоко разумије наше пословање, купце, операције и финансијско стање. Управни одбор има пуно повјерење у Колет и руководећи тим и очекујемо да се пословање компаније, обавезе према купцима и план развоја производа наставе без прекида“, изјавио је Џонс.
Огласила се и нова привремена директорка ове технолошке компаније.
„Снага Нвидије одувијек је долазила од њених људи. Заједно с нашим руководећим тимом посвећена сам изградњи на изванредним темељима које је Јенсен стварао посљедње 33 године“, рекла је Крес.
Управни одбор захвалио је Хуангу на, како је наведено, немјерљивом доприносу компанији и индустрији.
Оставка долази неколико дана након што је управни одбор покренуо независну истрагу, након извјештаја да је Хуанг био мета страних обавјештајних активности.
Афера са Алис Хуанг избила је 29. октобра, када је „Њујорк тајмс“ објавио да је Хуанг био у блиској вези с том кинеском пословном женом. Она је извршна директорка сингапурске компаније „Мегаспид“, која је, према медијским извјештајима, у двије године купила Нвидијине чипове у вриједности од 4,8 милијарди долара.
Амерички званичници сумњају да ради за кинеско Министарство државне безбједности, а у тајном меморандуму из прољећа ове године описана је као шпијунка.
Пекинг је оптужбе одбацио као неосноване. Хуанг је 8. новембра у писму запосленима признао да је био невјеран супрузи, али Алис Хуанг није именовао у писму, а управни одбор истог дана покренуо је независну истрагу.
Три дана касније, „Њујорк тајмс“ је, позивајући се на пет садашњих и бивших запослених у Нвидији, објавио да је Хуанг имао аферу и са Кимберли Пауел, потпредсједницом компаније за здравство, која је директно одговарала њему.
Према тим изворима, њих двоје су раније ове године снимљени како показују наклоност у једном хотелу у Сан Хозеу током конференције. Пауел је, као и Хуанг, у браку, преноси Кликс.
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