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Бивши модел: Модна агенција ме је довела до Епстина, силовао ме годинама

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АТВ редакција
12.11.2026 15:41

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Жена коју је силовао Џефри Епстајн тврди да ју је предсједник модне агенције која ју је заступала довео у опасност када ју је послао на два фотографисања у кућу осуђеног сексуалног преступника на Флориди
Фото: Youtube/CNN

Жена коју је силовао Џефри Епстин тврди да ју је предсједник модне агенције која ју је заступала изложио опасности када је послао на два снимања у кућу осуђеног сексуалног преступника на Флориди.

Епстајн је 2009. године одслужио казну у затвору због сексуалних злочина над малољетницом, али му је било дозвољено да свакодневно ради од куће.

„Посао моје агенције је био да ме заштити, а они нису успјели. Заправо су ме довели у опасност. Требало би да буду одговорни за то“, рекла је за BBC . Роза је имала 18 година када ју је америчка филијала MC2 Model Management први пут послала у Епстинов дом у Палм Бичу. Стигла је у САД из Узбекистана само мјесец дана раније. Тадашњи предсједник америчке филијале MC2, Џеф Фулер, сада води другу америчку агенцију за моделовање, The Source Models.

„Моја агенција је тачно знала гдје сам. Тако да је Џеф тачно знао куда идем“, каже Роза. Она показује извјештај о трошковима који показује да је Фулер резервисао њен повратни лет из Палм Бича након другог снимања са Епштајном. Фулер је раније тврдио да није имао појма да Роза иде у Епштајнову кућу.

Агенција тврди да није знала ништа

Роза објашњава да су ови снимци довели до њеног запослења као Епштајнове асистенткиње. Друге жртве су описале како је финансијер користио запошљавање асистената као сложену трик који му је омогућио да настави да злоставља младе жене.

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Роза наводи да ју је Епштајн након тога систематски силовао. Фулер није одговорио на упите Би-Би-Сија о оптужбама, а раније је рекао да није знао да је Роза била злостављана. Документи везани за Епштајна, које је објавило Министарство правде САД (DOJ), откривају да се десет модела из агенције MC2 састало или комуницирало са Епштајном након његове осуде.

Документи такође показују да је Епштајн дао милион долара компанији MC2 2005. године, иако су власници агенције двије године касније тврдили америчким медијима да он није имао никакве везе са њиховом компанијом. Свједочење такође покреће питања о улози још двије особе активне у модној индустрији за које документи Министарства правде показују да су биле блиске Епштајну.

Агенције су често веза између модела и предатора

Ријеч је о бившем агенту Ремзију Елхолију и директорки агенције Фејт Кејтс. Изјаву Министарства правде од прошле године да нису пронађени докази за даљу истрагу „неоптужених трећих лица“ сада оспорава сенатор државе Њујорк Зелнор Мајри.

Он је предложио нови закон о трговини људима у сврху сексуалне експлоатације како би полицији дао већа овлашћења да истражује оне који су помагали Епштајну. Сара Зиф, оснивачица организације „Модел алијанса“, која се бори за бољу заштиту модела, подржава приједлог. „Моделске агенције су често део проблема. Оне су веза између модела и предатора“, рекла је она.

Роза каже да особа иза камере на снимањима на која ју је послао МЦ2 није био професионални фотограф, већ Епштајнова тадашња девојка Нађа Марцинко. Она описује ситуацију као „чудну“, каже да није било стилисте и да фотографије никада нису коришћене. Увјерена је да су снимања организована у договору између Епштајна и агенције МЦ2.

Епстин је желио три различите дјевојке дневно

Имејлови из досијеа Министарства правде које је Фулер послао Епштајну јасно показују блиске везе између агенције и финансијера. „Да није било вас, отпустили бисмо је пре неколико месеци“, написао је Фулер о другој манекенки у марту 2012. „И био бих опрезан јер она прича свашта“, додаје он.

Мјесец дана након Епштајновог другог хапшења 2019. године, америчка филијала агенције MC2 је затворена. Фулер је потом отворио нову агенцију, The Source Models, која и данас ради. Би-Би-Си је открио да је 50 модела из MC2 пребачено у његову нову агенцију. The Source Models није одговорио на захтјев за коментар.

Агенције за моделе су биле корисне Епштајну, каже Сигрид Меколи, водећа адвокатица за више од 100 Епштајнових жртава. „Епштајн би многим људима говорио да жели три различите дјевојке дневно. Размислите о тим бројкама... Агенти за таленте су били кључни јер су препознавали тип жена које се Епштајну свиђају“, додала је.

„Погријешила сам што сам му вјеровала“

У случају бившег агента Ремзија Елхолија, Би-Би-Си је открио да је покушао да повеже 34 жене са Епштајном, укључујући и осамнаестогодишњакињу која је још увијек била у школи. Искуство једне од њих показује како су асистенти били укључени у саму структуру злостављања.

Документи показују да је Елколи предложио Епштајну да се један од његових асистената спријатељи са женом прије него што ју је упознао са њим. Жена је открила да ју је Епштајн сексуално напао у својој кући у Њујорку на њиховом првом састанку, када је имала 19 година.

„Потпуно одбацујем све тврдње да сам знао за злостављање или да сам га омогућио. У то вријеме, нисам имао сазнања ни о каквом злостављању и знао сам само његову верзију случаја из 2008. године, у коју сам погрешно вјеровао“, рекао је Елхоли.

Људи мисле да имамо нешто“

Додао је да су жене често регрутовале друге жене из Епштајновог ужег круга, а он никада није био део тог круга. Тврди да му је намјера била да помогне манекенкама да пронађу професионалне прилике. Адвокатица Сигрид Меколи каже да асистенткиње „нису имале избора“ у свом понашању јер су биле прећене и редовно злостављане.

Још једна манекенка, из источне Европе, рекла је да ју је Епштајн силовао више од 200 пута. „Људи мисле да смо нешто добиле, да смо пристале на ово злостављање како бисмо нешто постигле, било финансијски или кроз утицај, али то није истина. Остале су нам дубоке трауме“, каже Симона.

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Она каже да је, када га је први пут упознала, када је имала 20 година, већ имала уговор са агенцијом у Њујорку. Понудио јој је да је упозна са својом пријатељицом Фејт Кејтс. У то вријеме, Кејтс је била на челу компаније „Next Management“, једне од највећих свјетских модних агенција. Повукла се са те позиције у децембру прошле године, али је и даље законски наведена као директорка компаније.

Сенатор: Ако мој предлог буде усвојен, сви ће бити одговорни

Симона каже да је на том састанку Кејтс предложила естетску операцију и послала информације о хирургу Епштајну. Након састанка са Кејтс, Симона наводи да ју је Епштајн убједио да одустане од манекенства. Као и Роза и неколико других жртава, постала је његова асистенткиња.

Она каже да ју је силовао и контролисао сваки дио њеног живота скоро двије године. Сенатор Мајри је рекао за Би-Би-Си да ће, ако његов закон постане закон, „они који су слали моделе Епштајну и знали шта он ради или је требало да зна, бити позвани на одговорност“.

Роза се нада да ће њена прича инспирисати друге да се јаве. „Толико је жртава које никада не проговоре јер је то тако страшно. Зато свим својим сестрама по судбини кажем: сада ме познајете. Знате моје име. Јавите се“, рекла је.

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Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Силовање

сексуално злостављање

модел

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