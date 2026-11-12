Европол: Ухапшено 354 продавца и купца на "дарк вебу", заплијењено пет тона дроге

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У акцији "ТорНадо" ухапшено је 354 продавца и купаца на "дарк вебу", заплењено пет тона дроге и више од 210 милиона евра у имовини која је стечена криминалом, саопштила је данас Агенција Европске уније за сарадњу органа за спровођење закона (Европол).
Акцију, усмјерену против сајбер криминала, трговине дрогом и кривичних дјела повезаних са ватреним оружјем, заједнички су спровели Европол и органи за спровођење закона из 14 земаља широм свијета, и том приликом су успјешно идентификовани продавци и купци на великим "дарк", односно скривеним, тржиштима.
Највише ухапшених у овој операцији било је у Сједињеним Америчким Државама - 132, У Великој Британији ухапшено је 59 особа, у Мађарској 45, у Њемачкој 41, у Француској 23, на Новом Зеланду 13, у Холандији 12 и у Словенији је ухапшено 11 особа.
У Аустрији је ухапшено шест особа, у Ирској пет, у Чешкој четири а у Аустралији и Финској по једна.
Европол је навео да је у Црној Гори спроведена једна акција типа "посјета и разговор", која подразумијева да службеници дођу до стамбеног објекта, покуцају на врата и затраже разговор са станарима.
У европским земљама, надлежни органи су запленили укупно 950 килограма нелегалних дрога од чега је највећа количина, од 150 килограма амфетамина заплењена у Њемачкој), 150 килограма кетамина заплијењено је у Великој Британији, 40 килгорама МДМА заплењено је у Холандији, 50 килограма канабиса у Француској, као и кокаин.
Заплијењени су и псилоцибинске гљиве, такозване "магичне гљиве", електронске цигарете које садрже канабиноид тетрахидроканабинол (ТХЦ), као и више од милион таблета које се издају на рецепт.
Поред тога, заплијењено је 57 комада ватреног оружја и муниција, као и више од 60 милиона евра у готовини и криптовалутама.
У САД је заплијењено више од 4,8 тона нелегалних дрога, 152 комада ватреног оружја, као и више од 150 милиона евра у готовини и криптовалутама.
Акција је спроведена од маја 2025. до октобра ове године, и у оквиру ње је угашено пет великих "дарк" тржишта - "Archetyp", "Bohemia", "Nemesis", "Kingdom" и "Tor2Door".
- Поред тога, органи за спровођење закона су циљали продавце и купце који су активни на форумима, у продавницама појединачних продаваца, као и на сервисима за шифровану комуникацију. Национални органи су, уз подршку Европола, спровели независне истраге које су укључивале провере путем система СИЕНА, као и форензичке анализе", наводи се у саопштењу Европола.
Како се наводи Европол је имао кључну улогу у операцији "Торнадо" тако што је пружао подршку на терену путем ангажовања својих тимова у Чешкој и Словенији, чиме је осигурана беспрјекорна координација и размјена обавјештајних података у реалном времену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму