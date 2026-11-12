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Драма у Вашингтону: Нападач се забарикадирао у згради, једна особа погинула

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АТВ редакција
12.11.2026 16:09

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Драма у Вашингтону: Нападач се забарикадирао у згради, једна особа погинула
Фото: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Нападач који се забарикадирао у згради у Вашингтону усмртио је једно и ранио још неколико лица, јављају локални медији.

У ранијим извјештајима наведено је да је на мјесту пуцњаве велики број полицајаца у тактичкој опреми и да је рањено четворо људи.

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Из полиције је саопштено да нападач још није савладан и ухапшен, те да још није прошла опасност у подручју Петнаесте и Улице П.

На оближње зграде постављени су полицајци са пушкама, а у подручју је неколико десетина полицијских возила.

Из полиције нису били у могућности да потврде колико људи је рањено.

Члан Савјета Дистрикта Колумбија Брук Пинто објавила је на "Иксу" да се пуцњава догодила у фитнес клубу "Вида".

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Тагови :

Вашингтон

Бијела кућа

Пуцњава

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