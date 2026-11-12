Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланик САД Стив Виткоф изјавио је да је, након разговора са руским предсједником Владимиром Путином у Москви, заказан нови трилатерални састанак о украјинском сукобу.
"Заказали смо нови састанак. Мислим да је данас постигнут напредак", рекао је Виткоф, а преноси Си-Ен-Ен.
Путинов разговор са Виткофом и специјалним изаслаником САД Џаредом Кушнером у Кремљу трајао је око два и по сата.
Кушнер је описао разговор са Путином као веома исцрпан и детаљан и додао да се нада да ће то утицати на сљедеће мултилатералне дискусије.
Амерички изасланици отпутовали су из Москве авионом у 18.15 часова по локалном времену.
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