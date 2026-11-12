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Француска се плаши да би њемачки пројектили могли изазвати нуклеарни рат

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АТВ редакција
12.11.2026 19:10

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Командант сједи у борбеном возилу Фукс у прашини током посјете немачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Француска од Њемачке тражи да јасно дефинише како намјерава да користи далекометне пројектиле у случају сукоба с Русијом. Париз упозорава да би без такве стратегије Европа могла ненамјерно да уђе у нуклеарни рат, преноси Фајненшел тајмс.

Према информацијама шест саговорника упућених у разговоре, Париз преговара с њемачким званичницима о усклађивању берлинске доктрине за прецизне ударе дубоко у непријатељску територију (DPS) с француском нуклеарном стратегијом.

Један француски званичник упозорио је на могућност да неко нападне руски циљ конвенционалним оружјем и за то добије „нуклеарни одговор“.

„Ако Руси погрешно протумаче сигнал, могли бисмо прећи нуклеарни праг, а да тога нисмо ни свјесни“, додао је.

Јачање арсенала и француска забринутост

Француска је забринута јер Њемачка, заједно с Великом Британијом, Пољском те нордијским и балтичким државама, значајно појачава свој арсенал далекометног оружја како би ојачала европско одвраћање Москве.

Берлин набавља и развија низ пројектила који се лансирају с копна, домета од 500 до више од 2.000 километара, што би њемачким снагама омогућило гађање циљева дубоко у Русији.

Ови потези дио су настојања Њемачке да преузме водећу улогу у европском наоружавању као одговор на руску операцију у Украјини, али и због несигурности у вези с америчким безбједносним гаранцијама под предсједником Доналдом Трампом.

Трка у набавци далекометног оружја подстакла је расправу о томе када и како би се оно користило те какву би реакцију Кремља то изазвало.

Потрага за „нуклеарном граматиком“

Француска о својој нуклеарној доктрини разговара с неколико европских земаља након што је предсједник Емануел Макрон у марту најавио расправу о томе како би француски нуклеарни програм могао да заштити партнере.

Париз је ипак посебно усмјерен на Њемачку због њеног огромног одбрамбеног буџета, који до краја 2030. износи 780 милијарди евра, и амбициозних планова наоружавања.

Француски званичници страхују да би због Макроновог концепта „напредног одвраћања“ Москва могла сматрати Париз одговорним за ударе које изведу савезници.

„Ако некога позовете у кућу, ви сте одговорни ако је он запали“, рекао је званичник упознат с расправама.

Један од званичника изјавио је да је Француска, као нуклеарна сила, развила „нуклеарну граматику и рјечник“, што је описао као „неписана“ правила дјеловања.

„То су навике које смо развијали годинама. Нијемци их немају“, рекао је.

„Било би много боље имати јасну и јавну доктрину како Руси никада не би погрешно протумачили сигнал или извукли погрешан закључак.“

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Тагови :

Њемачка

Француска

Русија

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