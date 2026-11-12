Детаљи разговора: Шта је договорено на састанку Путина с Виткофом и Кушнером

Аутор:АТВ редакција
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Разговор Путина са Виткофом и Кушнером био је садржајан, конструктиван, отворен и користан, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
„Виткоф и Кушнер подржали су Путинов приједлог да се, по узору на Аљошки, организује хуманитарна мисија у Константиновки“, рекао је Ушаков.
Како је истакао, руски предсједник Владимир Путин посебно је скренуо пажњу специјалним изасланицима на то да Кијев покреће питање такозваних сивих зона.
„Предложена хуманитарна акција омогућиће свима да се увјере под чијом се контролом тај град заиста налази, а не само према украјинским мапама или мапама Оружаних снага Украјине. Договорено је да се започну конкретни контакти са америчким представницима у вези са овом новом хуманитарном акцијом. Спремни смо да одмах приступимо деминирању“, рекао је Ушаков.
Прецизирао је да ће, када хуманитарна операција за пружање помоћи становницима Константиновке буде припремљена, позвати новинаре из Украјине, европских земаља и Сједињених Америчких Држава да све то прате.
Ушаков је рекао да је предсједник Русије поново подржао идеју америчке стране да се до рјешења безбједносних питања Русије и Украјине дође кроз формирање будућег европског безбједносног система за период након завршетка сукоба.
„Јасно је да садашњи систем не функционише, што је свима очигледно. Надамо се да ће и представници европских земаља подржати рад на усаглашавању параметара нове, дугорочне безбједносне и мировне архитектуре, на чијој смо изради спремни да одмах почнемо да радимо заједно са америчким представницима“, рекао је Ушаков.
Како је истакао, предсједник је тим поводом подсјетио на виђење Русије о кључним елементима архитектуре недјељиве безбједности, које је Русија представила још 2021. године у виду нацрта споразума са САД и НАТО-ом о безбједносним гаранцијама.
„Кључне одредбе односе се на непроширивање НАТО-а, неразмјештање система наоружања који нам представљају пријетњу у близини руских граница, као и на повратак конфигурације снага Алијансе на стање какво је било у тренутку потписивања Оснивачког акта Русија–НАТО. Наравно, овом списку, који се не завршава на овим питањима која сам навео, желимо да додамо и нека своја нова размишљања, заснована на лекцијама које из садашње ситуације једноставно не можемо, а да не извучемо“, рекао је Ушаков.
Он је подсјетио да је ријеч о ситуацији у којој се Колективни запад окренуо против Русије, не скривајући своју намјеру да, спашавајући кијевски режим, нанесе Русији стратешки пораз.
„Наша позиција у вези са европским државама потпуно је јасно представљена. Оне на све начине настоје да се укључе у преговоре, али, како је рекао наш предсједник, морају да се определе: да ли желе мир или наставак рата? За сада, сви њихови конкретни поступци иду управо у овом другом правцу“, истакао је Ушаков.
Такође, на састанку је посебно указано на то да се упорно инсистира на размјештању страних војних контингената из такозване „коалиције вољних“ на територији Украјине након завршетка сукоба.
„Међутим, управо је то рецепт за бесконачни рат“, истакао је Ушаков.
Владимир Путин је, иначе, у свом обраћању веома прецизно и сликовито окарактерисао садашњу политику европских земаља. Подсјетио је на стару шалу о новцу у ноћном ормарићу.
Та шала илуструје начин на који у Европи покушавају да питања мира и наставка рата врте укруг, без могућности да се дође до коначног рјешења.
Током данашњих преговора разговарало се и о понашању шефа кијевског режима и његовим пријатељским „поздравима“ које јавно упућује предсједнику САД.
Како је рекао Ушаков, указано је и на то да у Кијеву не желе да окончају рат јер би одмах након тога морали да распишу опште изборе, а власт нико не жели да изгуби.
Трамп посвећен рјешавању сукоба, сусрет Путина и Трампа на самиту АПЕК-а
„Наш предсједник није занемарио чињеницу да актуелна америчка администрација веома одлучно и упорно ради на постизању заиста дугорочног рјешења украјинског сукоба. Како је посебно истакнуто, личну пажњу рјешавању овог задатка посвећује предсједник Доналд Трамп“, каже помоћник руског предсједника.
Наравно, током планираног сусрета са њим на самиту АПЕК-а у Шенжену биће настављена дискусија о цјелокупном скупу питања повезаних са рјешавањем сукоба, најавио је Ушаков.
„Разумије се, и ми и Американци придајемо велики значај предстојећем трилатералном састанку на највишем нивоу у Шенжену, који организују кинески домаћини самита АПЕК-а. Тренутно се интензивно ради на припреми његовог садржаја“, додао је.
Како истиче, „надамо се да ће овај први састанак у таквом формату имати позитиван утицај на цјелокупну међународну ситуацију“.
Очекивано, Стив Виткоф и Џаред Кушнер детаљно су током преговора изнијели своје оцјене тространих контаката одржаних 10. и 11. новембра у Абу Дабију, каже Ушаков.
„Наше оцјене тих преговора и контаката, као конструктивних и продуктивних, подударају се са америчким оцјенама. Договорено је да се овај преговарачки процес, односно овај преговарачки правац, настави.
Конкретно, подржана је иницијатива о којој се разговарало у Абу Дабију, а која се односи на организовање нове, по свему судећи највеће размјене ратних заробљеника до сада“, прецизирао је.
Према његовим ријечима, параметри ове размјене тренутно се усаглашавају.
„Подсјетићу да је од 2025. године спроведено 35 размјена заробљеника. То је око 5.000 људи са сваке стране. Надамо се да ће украјинска страна озбиљно приступити реализацији новог договора који је начелно постигнут у Абу Дабију“, поручио је Ушаков.
Након овако садржајног разговора у Кремљу, амерички преговарачи су, као што је познато, отпутовали у Даблин, гдје ће се састати са Зеленским и представницима европских престоница.
„Надамо се да ће им поруке из Москве бити пажљиво и детаљно пренесене. Остаћемо у контакту са Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером и разговараћемо о ситуацији још прије састанка Владимира Путина и Доналда Трампа у Кини“, закључио је Ушаков.
Подсјетимо, данас су у Кремљу одржани разговори предсједника Русије Владимира Путина и америчких изасланика Џареда Кушнера и Стивена Виткофа.
Њихова посјета долази након дводневних разговора у Абу Дабију између делегација Русије, САД и Украјине, првих те врсте од фебруара, за које све стране кажу да су постигле одређени напредак у неким питањима, преноси РТ Балкан.
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