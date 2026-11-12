Logo

Страшна пријетња: Ко се умијеша у сукоб, сносиће несагледиве посљедице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 21:17

Коментари:

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаеи упозорио је Јужну Кореју да не подржава америчке војне операције у близини Ормуског мореуза, два дана након што је Сеул одобрио план за проширење поморских операција према том пловном путу.

У објави на Иксу, Багаеи је упозорио да би размјештање поморских снага, војне опреме или особља, или пружање логистичке подршке америчким операцијама, представљало непријатељски и незаконит чин.

„Свака држава која може учествовати у таквим незаконитим агресијама, у било ком облику, сносиће пуну одговорност за настале посљедице“, написао је Багаеи.

Багаеи је објаву пропратио илустрацијом на којој је приказан мали врабац окренут према већој птици са симболима америчке заставе на крилима, уз корејску пословицу:

„Врабац који покушава да лети за родом на крају ће поломити ноге“.

Јужнокорејски кабинет је у уторак одобрио предложено проширење операција своје поморске јединице Чонгхе на воде јужно од Омана.

План још увијек захтијева одобрење парламента, а Сеул је саопштио да његове снаге неће учествовати у рату против Ирана.

Багаеи је такође упозорио да оправдања попут „заштите слободе пловидбе“ или „сузбијања пиратерије“ неће промијенити оно што је описао као незакониту природу учешћа у америчким војним операцијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

Хормушки мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Владимир Путин сазвао Савјет безбједности Русије!

33 мин

0
Мерцедес разматра затварање њемачких фабрика

Свијет

Мерцедес разматра затварање њемачких фабрика

2 ч

0
Командант сједи у борбеном возилу Фукс у прашини током посјете немачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.

Свијет

Француска се плаши да би њемачки пројектили могли изазвати нуклеарни рат

2 ч

0
Детаљи разговора: Шта је договорено на састанку Путина с Виткофом и Кушнером

Свијет

Детаљи разговора: Шта је договорено на састанку Путина с Виткофом и Кушнером

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима