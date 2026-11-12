Страшна пријетња: Ко се умијеша у сукоб, сносиће несагледиве посљедице

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаеи упозорио је Јужну Кореју да не подржава америчке војне операције у близини Ормуског мореуза, два дана након што је Сеул одобрио план за проширење поморских операција према том пловном путу.
У објави на Иксу, Багаеи је упозорио да би размјештање поморских снага, војне опреме или особља, или пружање логистичке подршке америчким операцијама, представљало непријатељски и незаконит чин.
„Свака држава која може учествовати у таквим незаконитим агресијама, у било ком облику, сносиће пуну одговорност за настале посљедице“, написао је Багаеи.
Багаеи је објаву пропратио илустрацијом на којој је приказан мали врабац окренут према већој птици са симболима америчке заставе на крилима, уз корејску пословицу:
„Врабац који покушава да лети за родом на крају ће поломити ноге“.
A sparrow that tries to fly after a stork will eventually break its legs (Korean proverb).
Any direct or indirect involvement in acts of aggression or in inhumane economic terrorism against Iran - including the deployment of naval forces, military and logistical support equipment, and personnel - will be regarded as a hostile and unlawful act amounting to participation in the US aggression against Iran. Such actions not only violate Article 2 (4) of the Charter of the United Nations but also fall within the definition of an act of aggression set out in UN General Assembly Resolution 3314.
Invoking seemingly legitimate pretexts such as “protecting freedom of navigation” or “countering piracy” does not alter the unlawful and hostile nature of such actions.
Our message is unequivocal: No bilateral agreement or commitment with the United States can constitute legitimate grounds for violating a state’s obligations under international law or for participating in the US-Israeli military aggression against Iran.
Any state that may participate in such unlawful aggressions, in whatever form, shall bear full responsibility for the resulting repercussions.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 12, 2026
Јужнокорејски кабинет је у уторак одобрио предложено проширење операција своје поморске јединице Чонгхе на воде јужно од Омана.
План још увијек захтијева одобрење парламента, а Сеул је саопштио да његове снаге неће учествовати у рату против Ирана.
Багаеи је такође упозорио да оправдања попут „заштите слободе пловидбе“ или „сузбијања пиратерије“ неће промијенити оно што је описао као незакониту природу учешћа у америчким војним операцијама.
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