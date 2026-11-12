Владимир Путин сазвао Савјет безбједности Русије!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин сазвао је, након разговора са америчким преговарачима Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером, састанак сталних чланова Савјета безбједности како би размотрили резултате преговора у Абу Дабију.
На састанак је позвана и преговарачка група која је представљала Русију у Уједињеним Арапским Емиратима, а први се обратио Владимир Медински.
„Замолио сам их да данас дођу и подијеле са нама своје утиске, запажања и резултате рада који су обавили, онако како их они виде“, рекао је Путин.
Медински је саопштио да су Русија и Украјина током преговора постигле договор о размјени заробљеника великих размјера, чији ће детаљи ускоро бити објављени.
Такође је напоменуо да је питање европске безбједносне архитектуре било централна тема састанка у Абу Дабију, те да су стране успјеле да постигну заједничко разумијевање о одређеним аспектима.
Подсјетимо, трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржани су 10. и 11. новембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму