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Владимир Путин сазвао Савјет безбједности Русије!

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АТВ редакција
12.11.2026 20:50

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Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Предсједник Русије Владимир Путин сазвао је, након разговора са америчким преговарачима Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером, састанак сталних чланова Савјета безбједности како би размотрили резултате преговора у Абу Дабију.

На састанак је позвана и преговарачка група која је представљала Русију у Уједињеним Арапским Емиратима, а први се обратио Владимир Медински.

„Замолио сам их да данас дођу и подијеле са нама своје утиске, запажања и резултате рада који су обавили, онако како их они виде“, рекао је Путин.

Медински је саопштио да су Русија и Украјина током преговора постигле договор о размјени заробљеника великих размјера, чији ће детаљи ускоро бити објављени.

Такође је напоменуо да је питање европске безбједносне архитектуре било централна тема састанка у Абу Дабију, те да су стране успјеле да постигну заједничко разумијевање о одређеним аспектима.

Подсјетимо, трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржани су 10. и 11. новембра.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

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