Камион се запалио, ватра "прогутала" аутомобиле: Погинуло најмање 14 особа, 30 повријеђено у језивом судару

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 14 особа погинуло је данас, а 30 је повријеђено у ланчаном судару у којем је учествовало 18 аутомобила и пет камиона у емирату Фуџејра, у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), саопштило је Министарство унутрашњих послова те земље, позивајући се на прелиминарне податке.
Надлежне службе и специјализовани тимови настављају да интервенишу на мјесту несреће, навело је Министарство на платформи Икс, преноси „Калиџ тајмс“.
У званичном извјештају наводи се да се од силине удара „камион запалио, а ватра се проширила на неколико других возила, што је довело до великог броја жртава“.
Званичници су појаснили да се камион најприје сударио са једним возилом, након чега се преврнуо и ударио у остале аутомобиле који су стајали у колони, преноси „Блиц“.
🚨🇦🇪 #BREAKING: Fujairah Police confirm a devastating truck crash on Sheikh Khalifa Street in the UAE has left 14 people dead and 30 injured.
The truck reportedly lost control, overturned and slammed into several vehicles before catching fire with flames.
#Fujairah #UAE https://t.co/clLh2QAg9s— Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 12, 2026
Полицијске екипе, службе Хитне помоћи и цивилне заштите одмах су упућене на мјесто несреће, гдје су повријеђенима пружиле прву помоћ и превезле их у болнице.
Полиција је саопштила да је 30 особа повријеђено и превезено у болницу. Из полиције су додали да се за идентификацију тијела страдалих користе ДНК анализе.
Међу погинулима има и држављана Уједињених Арапских Емирата, док је индијски конзулат у УАЕ потврдио да су међу жртвама и држављани Индије.
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