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Камион се запалио, ватра "прогутала" аутомобиле: Погинуло најмање 14 особа, 30 повријеђено у језивом судару

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АТВ редакција
12.11.2026 22:38

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Камион се запалио, ватра "прогутала" аутомобиле: Погинуло најмање 14 особа, 30 повријеђено у језивом судару
Фото: X / Newslive 24x7

Најмање 14 особа погинуло је данас, а 30 је повријеђено у ланчаном судару у којем је учествовало 18 аутомобила и пет камиона у емирату Фуџејра, у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), саопштило је Министарство унутрашњих послова те земље, позивајући се на прелиминарне податке.

Надлежне службе и специјализовани тимови настављају да интервенишу на мјесту несреће, навело је Министарство на платформи Икс, преноси „Калиџ тајмс“.

У званичном извјештају наводи се да се од силине удара „камион запалио, а ватра се проширила на неколико других возила, што је довело до великог броја жртава“.

Полиција је саопштила да је 30 особа повријеђено и превезено у болницу

Званичници су појаснили да се камион најприје сударио са једним возилом, након чега се преврнуо и ударио у остале аутомобиле који су стајали у колони, преноси „Блиц“.

Полицијске екипе, службе Хитне помоћи и цивилне заштите одмах су упућене на мјесто несреће, гдје су повријеђенима пружиле прву помоћ и превезле их у болнице.

Полиција је саопштила да је 30 особа повријеђено и превезено у болницу. Из полиције су додали да се за идентификацију тијела страдалих користе ДНК анализе.

Међу погинулима има и држављана Уједињених Арапских Емирата, док је индијски конзулат у УАЕ потврдио да су међу жртвама и држављани Индије.

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Тагови :

удес

Уједињени Арапски Емирати

Саобраћајна несрећа

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