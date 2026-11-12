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У мафинима пронађене батерије, дјеца завршила у болници

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АТВ редакција
12.11.2026 21:40

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Мафини
Фото: pexels/Гусен Рамазанов

Шеснаест основаца у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт хоспитализовано је након што су на школском догађају јели мафине у којима су пронађене дугмасте батерије, пише лист "Билд" позивајући се на изворе.

У Основној школи "Фробел" у граду Косвиг одржан је догађај на који су донесени домаћи мафини у којима су пронађене батерије, наводи се у извјештају.

Полиција је потврдила да су двије батерије пронађене у непоједеним колачима.

Једно дијете хитно је превезено у болницу колима хитне помоћи, а осталих петнаесторо су родитељи довели у медицинске установе.

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Полиција утврђује како су батерије завршиле у колачима, преноси Срна.

Информације о стању дјеце у медицинским установама за сада нису објављене, наводи "Билд".

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Тагови :

Њемачка

Мафини

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