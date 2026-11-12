Предлагали Орбана за генералног секретара УН-а: Огласио се бивши мађарски премијер

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер Виктор Орбан избјегао је да директно одговори на питање да ли планира да се кандидује за мјесто генералног секретара УН.
"Морам да кажем да ово питање тренутно није актуелно", рекао је Орбан у интервјуу канал "Ултраханг".
"Волстрит џурнал" је објавио, позивајући се на изворе, да америчка администрација подржава Орбанову кандидатуру. Вашингтон га је, наводно, позвао да се укључи у трку.
Генералног секретара УН именује Генерална скупштина на препоруку Савјета безбједности УН, гдје пет сталних чланица имају право вета. Уколико било која стална чланица уложи вето, кандидат испада из даље трке, преноси Срна.
Други и посљедњи мандат актуелног генералног секретара УН Антонија Гутереса завршава се 31. децембра.
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