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Предлагали Орбана за генералног секретара УН-а: Огласио се бивши мађарски премијер

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АТВ редакција
12.11.2026 22:03

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу изборне кампање владајуће странке Фидес у Будимпешти, у Мађарској, у суботу, 11. априла 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos, file

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан избјегао је да директно одговори на питање да ли планира да се кандидује за мјесто генералног секретара УН.

"Морам да кажем да ово питање тренутно није актуелно", рекао је Орбан у интервјуу канал "Ултраханг".

"Волстрит џурнал" је објавио, позивајући се на изворе, да америчка администрација подржава Орбанову кандидатуру. Вашингтон га је, наводно, позвао да се укључи у трку.

Генералног секретара УН именује Генерална скупштина на препоруку Савјета безбједности УН, гдје пет сталних чланица имају право вета. Уколико било која стална чланица уложи вето, кандидат испада из даље трке, преноси Срна.

Други и посљедњи мандат актуелног генералног секретара УН Антонија Гутереса завршава се 31. децембра.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

Виктор Орбан

Мађарска

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