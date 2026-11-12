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Си Ђинпинг о Тајвану: Ток историје се не може зауставити

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12.11.2026 21:56

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Си Ђинпинг о Тајвану: Ток историје се не може зауставити
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Кинески предсједник Си Ђинпинг изјавио је да се ток историје не може зауставити, позвавши на мирно уједињење са Тајваном.

Кина сматра Тајван дијелом своје територије, за који је Пекинг више пута нудио модел аутономије "једна земља, два система", за који британска агенција Ројтерс у свом извјештају наводи да га не подржава ниједна од главних тајванских политичких странака.

Рјешавање тајванског питања представља "непоколебљиву историјску мисију" Комунистичке партије Кине, рекао је Си у говору у Великој дворани народа у Пекингу.

"Ток историје не може се зауставити. Потпуно уједињење отаџбине мора се остварити и сигурно ће се остварити", поручио је Си.

Тајванска влада одбацила је његове изјаве. Тајвански Савјет за послове са континенталном Кином саопштио је да ни влада ни становници Тајвана не могу да прихвате модел "једна земља, два система", јер би то, како кажу, на крају значило "потчињавање ауторитарној власти Комунистичке партије".

"Што се тиче формулација о уједињењу Тајвана, оне се не разликују много од ранијих", рекао је новинарима портпарол Савета Лијанг Венђије.

Сијеве изјаве услиједиле су током говора поводом 160. годишњице рођења револуционарног хероја Сун Јатсена, који је помогао у предвођењу устанка 1911. године, којим је окончана вишевјековна владавина царева и царица и успостављена Република Кина.

Си је рекао да се Кина придржава политике "мирног уједињења и принципа 'једна земља, два система'" и да је спремна на разговоре са Тајваном, уз поштовање "принципа једне Кине", односно става Пекинга да обје стране Тајванског мореуза припадају једној држави.

Сви Кинези, укључујући и оне на Тајвану, требало би да удруже снаге како би се заједнички супротставили сепаратистичким снагама које се залажу за независност Тајвана и радили на мирном развоју односа двије стране мореуза, додао је Си.

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Тагови :

Си Ђинпинг

Тајван

Кина

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