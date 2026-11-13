Радници рекли "доста је": Масовни протести у Њемачкој због ниских плата

Аутор:АТВ редакција
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ИГ Метал одобрио је 24-часовне штрајкове упозорења у њемачкој металној и електроиндустрији, након што послодавци нису изнијели конкретну понуду у преговорима.
Синдикат тражи повећање плата од пет одсто, сигурност радних мјеста и додатне социјалне мјере, док послодавци нуде једнократну исплату и раст зарада од 1,3 одсто тек 2028. године.
Извршни одбор њемачког синдиката ИГ Метал одобрио је 24-часовне штрајкове упозорења у металној и електроиндустрији, саопштено је из овог синдиката.
Овом одлуком отворен је пут за цјелодневне обуставе рада, као одговор на одбијање послодаваца да изнесу конкретну понуду у актуелном кругу колективних преговора. Синдикат тако значајно појачава притисак на послодавце и проширује протесте радника.
Претходно је 464.000 радника широм Њемачке већ учествовало у једносатним штрајковима упозорења, захтијевајући веће плате и сигурнију будућност.
„Послодавци желе да овај круг преговора о платама претворе у суштински спор. Више се не ради само о новцу и радним мјестима, већ о томе да ли ће колективно уговорени стандарди, право на суодлучивање и поуздана правила наставити да важе и у будућности. Свако ко жели да наруши колективно уговорене стандарде, изнесе неповољну понуду, ограничи права на суодлучивање и пребаци одлучивање са колективних уговора на појединачне компаније, напада саме темеље колективног преговарања. Зато сада појачавамо притисак и 24-часовним штрајковима упозорења дајемо послодавцима интензиван период за размишљање. Наши радници ће пронаћи самоувјерен и одговарајући одговор на провокације друге стране“, изјавила је Кристијане Бенер, прва предсједница синдиката ИГ Метал.
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Послодавци до сада синдикату нису представили конкретну преговарачку понуду. Умјесто тога, тражили су начине да компанијама омогуће заобилажење колективно уговорених правила, без преузимања обавезујућих уступака.
Насупрот томе, ИГ Метал је развио пакет мјера усмјерених ка будућности, који компанијама у оправданим и ограниченим случајевима омогућава већу флексибилност. Међутим, таква флексибилност била би условљена обавезујућим обавезама у погледу инвестиција, очувања производних локација и запошљавања, уз право радника на суодлучивање и надзор над спровођењем договора.
ИГ Метал од послодаваца захтијева повећање плата од пет одсто, као и колективни уговор којим би се гарантовала сигурност радних мјеста, учешће запослених у добити и додатна социјална компонента за раднике са најнижим примањима.
Послодавци тренутно нуде једнократну исплату од неколико стотина евра, која би могла да буде укинута, као и повећање плата од 1,3 одсто током љета 2028. године.
„Представили смо уравнотежен колективни уговор са рјешењима усмјереним ка будућности, којима се обезбјеђују сигурност радних мјеста и финансијска стабилност. Упркос великом броју штрајкова упозорења, послодавци нису направили ни најмањи помак у сусрет радницима. Умјесто тражења рјешења, нуде стварно смањење зарада. Овим 24-часовним штрајковима упозорења радници остварују своје уставом загарантовано право, које потврђују и највиши судови. Они захтијевају праведне зараде за све, без обзира на то да ли компаније послују са потешкоћама или остварују добре резултате“, изјавила је Надине Богуславски, главна преговарачица синдиката ИГ Метал.
Након досадашњих једносатних штрајкова упозорења, ИГ Метал овом одлуком покреће нову фазу ескалације протеста.
Одлуком Извршног одбора омогућено је да радници буду позвани на цјелодневне обуставе рада. Међутим, чланови синдиката у компанијама најприје морају да гласају о учешћу у штрајку.
Чланови ИГ Метала који буду учествовали у штрајковима добиће од синдиката новчану накнаду за изгубљену зараду.
ИГ Метал за сада није изнио додатне детаље о плановима за организовање штрајкова. Четврта рунда преговора за металну и електроиндустрију још није заказана, преноси Курир.
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