ХЕ на Дрини у губитку 1,48 милиона КМ: За све криви маћехински однос матичног предузећа и ниска цијена

Аутор:Бојан Носовић
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У извјештају који су написали у предузећу ХЕ на Дрини а у који АТВ има увид стоји да ови погони производе највише струје по раднику, али је продају по најнижој цијени.
Хидроелектрана на Дрини пословала је са нето губитком од 1,48 милиона марака у првих девет мјесеци ове године, иако је према упоредној анализи пословања три хидроелектране из система Електропривреде Републике Српске имала највећу производњу по раднику и најниже пословне расходе по јединици произведене електричне енергије.
Као кључни разлог негативног пословања у овом предузећу наводе ниску продајну цијену електричне енергије, која износи 35 КМ по мегават-часу, што је значајно мање у односу на цијене по којима струју продају хидроелектране на Врбасу и Требишњици.
Према анализи коју су „Хидроелектране на Дрини“ доставиле 12. новембра, цијена електричне енергије за ХЕ на Врбасу износи 69,6 КМ по мегават-часу, док је за ХЕ на Требишњици 58 КМ.
У документу се наводи да због неусаглашености са Матичним предузећем у вези са продајном цијеном нису усвојени планови пословања ХЕ на Дрини, због чега је ово предузеће принуђено да произведену електричну енергију фактурише по основној цијени из 2022. године.
Чак ни цијена од 36,6 КМ по мегават-часу, која је усвојена на нивоу Електропривреде Републике Српске, према овој анализи не би била довољна да ХЕ на Дрини избјегне губитак. У том случају приход би био већи за 1,14 милиона марака, али би предузеће и даље пословало са минусом од око 336.000 марака.
Занимљиво је да је ХЕ на Дрини у првих девет мјесеци произвела 712,62 гигават-часа електричне енергије, што је 4,8 одсто више од планираног. Истовремено, ХЕ на Требишњици остварила је 103,3 одсто плана производње, док је ХЕ на Врбасу остварила свега 80,6 одсто планираног.
Укупна производња три хидроелектране износила је 1.775,71 гигават-час електричне енергије.
Упркос производним резултатима, финансијски показатељи значајно се разликују. ХЕ на Требишњици остварила је нето добит од 6,34 милиона марака, што је 2,5 пута више него у истом периоду прошле године. ХЕ на Врбасу забиљежила је добит од 4,94 милиона марака, док је ХЕ на Дрини завршила период са губитком од 1,48 милиона марака.
Анализа показује да ХЕ на Дрини има најниже пословне расходе по јединици произведене енергије – 4,14 КМ, у поређењу са 5,53 КМ у ХЕ на Требишњици и 6,49 КМ у ХЕ на Врбасу.
Посебно се издваја податак о продуктивности запослених. Један радник ХЕ на Дрини у просјеку је произвео 1.921 мегават-час електричне енергије, што је 41 одсто више него у ХЕ на Требишњици и 56 одсто више него у ХЕ на Врбасу.
Ипак, финансијски положај ХЕ на Дрини додатно оптерећује раст задужености. Финансијске обавезе овог предузећа на крају септембра износиле су 46,4 милиона марака, док су на крају прошле године биле 27,22 милиона. То представља повећање од око 70,5 одсто.
У истом периоду ХЕ на Дрини повукла је 23 милиона марака кредита, од чега 20 милиона за пројекат изградње хидроелектране „Бистрица“ код Фоче, а три милиона за потребе текуће ликвидности.
Негативан је и податак о новчаном току из пословних активности, који је у првих девет мјесеци износио минус 8,15 милиона марака, док је у истом периоду прошле године био позитиван и износио 1,97 милиона.
У закључку анализе из ХЕ на Дрини која је у посједу АТВ-а истичу да је неопходно хитно приступити потписивању новог уговора који би омогућио несметано пословање овог предузећа.
Ова анализа из Вишеграда данас је послата Електропривреди Републике Српске, ресорном министарству и републичким челницима.
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