Пале цијене нафте на свјетском тржишту

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су пале за више од долар усљед појачаних надања у напредак мировних разговора о сукобима на Блиском истоку и Украјини.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 1,14 долара или 1,2 одсто и сада је 91,62 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 1,04 долара или 1,2 одсто и износи 85,49 долара по барелу.
"Брент" је јуче порастао за 1,4 одсто а свјетла сирова нафта за 0,6 одсто након што су претходног дана пали на најмањи износ у протеклих два мјесеца.
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"Цијене су у паду усљед очекивања да ће напори који су у току иза кулиса осигурати прекид ватре између Русије и Украјине и да неће ескалирати сукоб са Ираном пред самит Америке и Кине наредне седмице", рекао је аналитичар тржишта из компаније "Нисан секјуритис инвестмент" Хиројуки Кикукава, преноси Срна.
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