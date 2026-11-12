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Пале цијене нафте на свјетском тржишту

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АТВ редакција
12.11.2026 14:20

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су пале за више од долар усљед појачаних надања у напредак мировних разговора о сукобима на Блиском истоку и Украјини.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 1,14 долара или 1,2 одсто и сада је 91,62 долара по барелу.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 1,04 долара или 1,2 одсто и износи 85,49 долара по барелу.

"Брент" је јуче порастао за 1,4 одсто а свјетла сирова нафта за 0,6 одсто након што су претходног дана пали на најмањи износ у протеклих два мјесеца.

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"Цијене су у паду усљед очекивања да ће напори који су у току иза кулиса осигурати прекид ватре између Русије и Украјине и да неће ескалирати сукоб са Ираном пред самит Америке и Кине наредне седмице", рекао је аналитичар тржишта из компаније "Нисан секјуритис инвестмент" Хиројуки Кикукава, преноси Срна.

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Блиски исток

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