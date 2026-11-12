Министарство финансија саопштило: Сутра исплата 17 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Сутра ће бити исплаћени мјесечни борачки додатак за октобар, као и остала мјесечна давања за унапријеђење бораца, војних инвалида и породица припадника одбрамбено-отаџбинског рата која укупно износе 51 милион КМ, најављено је из Министарства финансија Републике Српске.
Осим мјесечних накнада за борце и инвалиде, из Буџета Републике Српске сутра ће бити исплаћено укупно 17 милиона КМ за мјесечне накнаде за социјална давања, као и накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.
Република Српска
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Градовима и општинама ће, према Закону о социјалној заштити, сутра бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи у Републици Српској за мјесец октобар.
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