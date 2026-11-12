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Додик: Провјерити начин организације школских екскурзија

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АТВ редакција
12.11.2026 14:13

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Школске екскурзије не смију бити простор за било чије послове, погодовања и скривене аранжмане, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Оне морају бити вријеме учења, дружења и сигурности наше дјеце. Затражио сам да надлежне институције детаљно провјере начин организације екскурзија и сваки навод о евентуалним злоупотребама", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да родитељи морају имати потпуно повјерење да су њихова дјеца безбједна и да се све организује транспарентно и одговорно.

"Дјеца су на првом мјесту. Ту не смије бити компромиса", наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Дјеца

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