Додик: Провјерити начин организације школских екскурзија

Аутор:АТВ редакција
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Школске екскурзије не смију бити простор за било чије послове, погодовања и скривене аранжмане, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Оне морају бити вријеме учења, дружења и сигурности наше дјеце. Затражио сам да надлежне институције детаљно провјере начин организације екскурзија и сваки навод о евентуалним злоупотребама", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да родитељи морају имати потпуно повјерење да су њихова дјеца безбједна и да се све организује транспарентно и одговорно.
Школске екскурзије не смију бити простор за било чије послове, погодовања и скривене аранжмане. Оне морају бити вријеме учења, дружења и сигурности наше дјеце.
Затражио сам да надлежне институције детаљно провјере начин организације екскурзија и сваки навод о евентуалним злоупотребама. Родитељи морају имати потпуно повјерење да су њихова дјеца безбједна и да се све организује транспарентно и одговорно.
Дјеца су на првом мјесту. Ту не смије бити компромиса.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 12, 2026
"Дјеца су на првом мјесту. Ту не смије бити компромиса", наводи Додик.
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