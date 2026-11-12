Тришић Бабић упитала Лагумџију: На основу чијих инструкција сте гласали у УН

Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународне односе Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да амбасадор БиХ у УН Златко Лагумџија, уз сва правдања, није одговорио на питање - ко је донио одлуку да БиХ у УН-у гласа против резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма?
"На основу чијих инструкција и уз чију сагласност сте тако гласали", упитала је Тришић Бабић у објави на друштвеним мрежама.
Подсјећања ради, Лагумџија је у УН-у гласао против руске резолуције о нацизму и одговоре на критике из Републике Српске.
Поштовани амбасадоре Лагумџија, уз сва правдања, нисте одговорили на питање ко је донио одлуку да БиХ у УН-у гласа против резолуције о борби против величања нацизма и неонацизма.
На основу чијих инструкција и уз чију сагласност сте тако гласали? https://t.co/Uyt3RKw4Ot— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 12, 2026
Његово гласање, прокоментарисао је јуче и предсједник Милорад Додик, те истакао да Лагумџија у будућој констелацији односа неће бити ништа.
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