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Нафта би могла да појефтини тек крајем 2027. године

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АТВ редакција
12.11.2026 22:30

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Америчко министарство енергетике процјењује да би се производња нафте на Блиском истоку, не рачунајући Иран, углавном требало да нормализује до средине 2027. године. Ипак, упозоравају на повећан ризик од поремећаја у снабдијевању и дуже руте испорука, док би ирански извоз требало да остане ограничен до краја наредне године.

Производња на Блиском истоку у септембру била је мања за 2,5 милиона барела дневно у односу на период прије сукоба. Истовремено су цијене нафте у октобру порасле трећи мјесец заредом због смањења свјетских залиха, напада на танкере у Персијском заливу, ограничених бродарских капацитета и виших трошкова превоза.

Свјетске залихе нафте у трећем кварталу у просјеку су смањене за 1,2 милиона барела дневно, процијенили су стручњаци америчког министарства, уз напомену да ће у посљедњем овогодишњем кварталу почети њихово обнављање.

Према најновијим прогнозама, просјечна цијена барела Брента ове године требало би да износи 97 долара, а барела WTI нафте 88 долара. У 2027. години очекују се просјечне цијене од 86 долара за Брент и 80 долара за WTI.

Уз обнављање исцрпљених свјетских залиха нафте током наредне године, цијена барела Брента требало би, према прогнозама министарства, да у четвртом кварталу наредне године падне на просјечних 77 долара.

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Тагови :

Нафта

Појефтињење

цијена

гориво

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