Аутор:АТВ редакција
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Америчко министарство енергетике процјењује да би се производња нафте на Блиском истоку, не рачунајући Иран, углавном требало да нормализује до средине 2027. године. Ипак, упозоравају на повећан ризик од поремећаја у снабдијевању и дуже руте испорука, док би ирански извоз требало да остане ограничен до краја наредне године.
Производња на Блиском истоку у септембру била је мања за 2,5 милиона барела дневно у односу на период прије сукоба. Истовремено су цијене нафте у октобру порасле трећи мјесец заредом због смањења свјетских залиха, напада на танкере у Персијском заливу, ограничених бродарских капацитета и виших трошкова превоза.
Свјетске залихе нафте у трећем кварталу у просјеку су смањене за 1,2 милиона барела дневно, процијенили су стручњаци америчког министарства, уз напомену да ће у посљедњем овогодишњем кварталу почети њихово обнављање.
Према најновијим прогнозама, просјечна цијена барела Брента ове године требало би да износи 97 долара, а барела WTI нафте 88 долара. У 2027. години очекују се просјечне цијене од 86 долара за Брент и 80 долара за WTI.
Уз обнављање исцрпљених свјетских залиха нафте током наредне године, цијена барела Брента требало би, према прогнозама министарства, да у четвртом кварталу наредне године падне на просјечних 77 долара.
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