Обећавала лажно насљедство, па од људи узела више од 130.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Хрватској завршила је криминалистичку истрагу против 57-годишње држављанке Хрватске са подручја општине Велика, коју сумњичи за превару и прање новца.
Она је, према сумњама истражилаца, лажним обећањима о остваривању насљедства довела у заблуду више од 40 особа и навела их да јој уплаћују новац.
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Како је саопштила Полицијска управа пожешко-славонска, осумњичена је од новембра 2023. до октобра 2025. године лажно приказивала чињенице и обећавала насљедство, на основу чега су јој оштећени уплаћивали новац на банковни рачун. Међу преваренима је и 14 хрватских држављана.
Истражиоци сумњају да је новац након уплата пребацивала на рачун отворен у иностранству како би прикрила његово незаконито поријекло. То је, према наводима полиције, чинила од новембра 2023. до септембра 2026. године.
Укупна материјална штета процјењује се на више о д 130.000 евра, преноси Курир.
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Против 57-годишњакиње биће поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву због сумње да је починила кривична дјела преваре и прања новца.
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