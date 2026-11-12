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Драма у Словенији: Медвјед напао мушкарца

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АТВ редакција
12.11.2026 18:08

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Снажан мрки медвед хода кроз каменито природно станиште окружено зеленилом
Фото: pexels/Brett A

У шуми у близини града Требња, на југоистоку Словеније, медвјед је напао мушкарца који је шетао пса, саопштило је Министарство животне средине.

Према наводима полиције, мушкарац је у нападу задобио повреде и превезен је у болницу, али није животно угрожен.

Предсједник локалног ловачког удружења Стане Пекоља изјавио је да је мушкарац успио да побјегне од медвједа и пјешке се врати до своје куће, удаљене око 100 метара.

Он је најприје збринут у Дому здравља у Требњу, а одатле хитно пребачен у Универзитетски клинички центар у Љубљани.

Како наводи полицијска управа Ново Место, повреде које је задобио нису опасне по живот.

Министарство је у саопштењу за јавност навело да су одмах након напада контактиране надлежне службе како би се предузеле све неопходне мјере за заштиту људи.

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Грађанима је савјетован опрез приликом боравка у природи, а уколико примете медвједа, требало би да то пријаве хитним службама.

У случају у Требњу активиран је протокол за хитне ситуације, што значи да медвјед може бити одстрељен одмах, уколико за то постоје оправдани разлози.

Ловци из Требња појачали су своје присуство на том подручју.

Ипак, Министарство још није издало налог за хитан одстрел, с обзиром на то да се он мора односити на конкретно идентификовану јединку која се враћа на то подручје.

Како Словенске новице незванично сазнају, ловци у овом случају чак ни не знају која је јединка извршила напад.

Министарство је додало да је, након укидања привремене суспензије, у току одстријел 206 мрких медвједа, у складу са издатом дозволом.

"Управници ловишта тако настављају са одстрелом медведа који представљају претњу по живот и здравље људи. На подручју Требња предвиђена квота још није испуњена, па је тамо одстрел и даље могућ", наводи се у саопштењу Министарства, пишу Словенске новице.

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Тагови :

Медвјед

напад медвједа

Словенија

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