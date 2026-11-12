Случај Јанкомир: Пале нове оставке због смрти Кристијана Периша

Аутор:АТВ редакција
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Случај смрти 32-годишњег Кристиана Јосипа Периша у загребачкој психијатријској болници добио је нови наставак. Након оставке директорице Клинике за психијатрију Свети Иван, оставке су поднијеле још двије руководеће особе, док је градоначелник Загреба Томислав Томашевић одговорио на оптужбе да је за трагедију знао много раније него што је јавно признао.
Томашевић се у четвртак, 12. новембра, обратио новинарима након сједнице Градске скупштине Загреба, на којој се расправљало о смрти Периша и одговорности надлежних.
Потврдио је да је оставка директора Мајде Грах прихваћена, али и саопштио да су оставке поднијеле њена замјеница и помоћница за сестринство.
Како преноси тпортал, градоначелник се осврнуо и на тврдње градског одборника Трпимира Голуже да је за Перишеву смрт знао још прије одласка у Барселону, 27. октобра.
"Ако Голужа има доказе да сам за тај догађај раније знао, зашто их није јавно изнио? Већ сам X пута рекао када сам сазнао за догађај", изјавио је Томашевић.
Према његовим ранијим изјавама, за смрт пацијента сазнао је у четвртак, 5. новембра, док је за сумњу на кривично дјело сазнао два дана касније.
Градоначелник је поручио да очекује да полицијска истрага утврди одговорност свих који су учествовали у догађајима у болници, али и оних који су евентуално прикривали информације.
"Мени је у интересу као градоначелнику да се утврде апсолутно све околности овог случаја. Ко је казнено одговоран, то ће показати истрага коју води полиција, као и ко је заташкавао, ко је давао лажне исказе... апсолутно све", рекао је Томашевић.
Посебно је отворио питање поступања здравствене инспекције, наводећи да је породица Периш пријавила случај Министарству здравства још 23. октобра.
Запитао се како је могуће да надлежни нису предузели мјере током наредне двије седмице.
Томашевић је истакао да је здравствени систем у надлежности државе, али да очекује утврђивање одговорности и отклањање евентуалних системских пропуста.
"Не занимају ме никаква политичка препуцавања, него да одговарају сви који су одговорни за ову трагедију", поручио је.
Директорка Мајда Грах поднијела је неопозиву оставку 12. новембра, а Управно вијеће Клинике прихватило ју је на ванредној сједници.
Из Клинике је саопштено да је оставку поднијела како би спријечила даљу штету угледу установе.
Министарка здравства Хрватске Ирена Хрстић затражила је од Града Загреба, као оснивача болнице, санкционисање управе и разрјешење Управног вијећа због непоштовања прописаних протокола.
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Здравствена инспекција утврдила је неправилности у документовању физичког спутавања пацијента, као и да поједини поступци нису спроведени у складу с прописаним правилима.
Кристиан Јосип Периш преминуо је 21. октобра у Клиници за психијатрију Свети Иван на Јанкомиру, након што је током физичког спутавања доживио срчани застој.
Четворици медицинских техничара одређен је истражни затвор због сумње на тешко убиство. Сумњиче се да су примјеном физичке силе спутавали пацијента и нанијели му повреде од којих је преминуо.
Полицијска истрага и инспекцијски надзор се настављају, пише Тпортал.
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