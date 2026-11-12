Нови детаљи трагедије у Сплиту: Дјечак (3) пао са трећег спрата, нашао га радник Чистоће

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишњи дјечак који је јутрос преминуо у Сплиту након пада с висине пронађен је с тешким повредама главе. Према незваничним информацијама Индекса, дјечак је пао с балкона на трећем спрату зграде у центру града, а на тлу га је затекао радник сплитске Чистоће.
Индекс незванично сазнаје и да породица није била под надзором надлежног центра за социјални рад. Засад није познато да ли је дјечак у тренутку пада био без надзора одрасле особе нити како је доспио на балкон.
Полиција утврђује све околности трагедије, укључујући околности пада. Засад није званично потврђено да је дјечак пао управо с балкона трећег спрата.
Полиција је дојаву о проналаску повријеђеног дјетета примила јутрос око 7.10 часова. На мјесто догађаја упућена је хитна медицинска помоћ, која је дјечака превезла у КБЦ Сплит.
Из сплитске болнице потврдили су да је дијете довезено без знакова живота те да љекари, упркос покушајима реанимације, нису успјели да га спасу.
"Дијете је довезено у КБЦ Сплит без знакова живота. Одмах су предузете мјере оживљавања, али упркос свим напорима медицинског тима, нажалост, утврђена је смрт дјетета", изјавила је портпаролка КБЦ-а Сплит Кристина Битанга.
Према првим информацијама Полицијске управе сплитско-далматинске, повреде дјечака посљедица су пада.
"Јутрос око 7.10 часова примљена је информација да је у центру Сплита пронађено повријеђено дијете. Радници хитне медицинске помоћи одвезли су га ради пружања љекарске помоћи", саопштила је полиција.
На мјесту трагедије обавља се увиђај, а полиција наставља криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности смрти дјетета.
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