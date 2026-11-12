Logo

Нови детаљи трагедије у Сплиту: Дјечак (3) пао са трећег спрата, нашао га радник Чистоће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 18:27

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Трогодишњи дјечак који је јутрос преминуо у Сплиту након пада с висине пронађен је с тешким повредама главе. Према незваничним информацијама Индекса, дјечак је пао с балкона на трећем спрату зграде у центру града, а на тлу га је затекао радник сплитске Чистоће.

Индекс незванично сазнаје и да породица није била под надзором надлежног центра за социјални рад. Засад није познато да ли је дјечак у тренутку пада био без надзора одрасле особе нити како је доспио на балкон.

Полиција утврђује све околности трагедије, укључујући околности пада. Засад није званично потврђено да је дјечак пао управо с балкона трећег спрата.

У болницу довезен без знакова живота

Полиција је дојаву о проналаску повријеђеног дјетета примила јутрос око 7.10 часова. На мјесто догађаја упућена је хитна медицинска помоћ, која је дјечака превезла у КБЦ Сплит.

Из сплитске болнице потврдили су да је дијете довезено без знакова живота те да љекари, упркос покушајима реанимације, нису успјели да га спасу.

"Дијете је довезено у КБЦ Сплит без знакова живота. Одмах су предузете мјере оживљавања, али упркос свим напорима медицинског тима, нажалост, утврђена је смрт дјетета", изјавила је портпаролка КБЦ-а Сплит Кристина Битанга.

Полиција спроводи криминалистичку истрагу

Према првим информацијама Полицијске управе сплитско-далматинске, повреде дјечака посљедица су пада.

"Јутрос око 7.10 часова примљена је информација да је у центру Сплита пронађено повријеђено дијете. Радници хитне медицинске помоћи одвезли су га ради пружања љекарске помоћи", саопштила је полиција.

На мјесту трагедије обавља се увиђај, а полиција наставља криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности смрти дјетета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сплит

Дјечак

Пад са висине

трагедија

Коментари (0)

Више из рубрике

Снажан мрки медвед хода кроз каменито природно станиште окружено зеленилом

Регион

Драма у Словенији: Медвјед напао мушкарца

53 мин

0
Случај Јанкомир: Пале нове оставке због смрти Кристијана Периша

Регион

Случај Јанкомир: Пале нове оставке због смрти Кристијана Периша

4 ч

0
"Ако писнеш, убићу те": Звјерски напад у Јанкомиру заташкаван мјесецима

Регион

"Ако писнеш, убићу те": Звјерски напад у Јанкомиру заташкаван мјесецима

6 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Регион

Општина даје љекарима 10.000 евра: Ево који је главни услов

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима