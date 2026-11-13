Данас почиње исплата, обезбијеђено 68 милиона КМ

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Данас ће бити исплаћен мјесечни борачки додатак и мјесечна накнада за социјална давања, за шта је обезбијеђено 68 милиона марака, саопштено је из Министарства финансија Српске.

Градовима и општинама ће, према Закону о социјалној заштити, бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи за октобар.

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